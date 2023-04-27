遭槍殺外賣郎 骨灰隨母返故里 仍有1嫌在逃

外賣郎林嘉斌告別式現場。(本報檔案照)

日前在康州遭槍殺的華裔 外賣郎林嘉斌，母親林捷欽在中國駐紐約總領館和華裔國會議員孟昭文的協調下，順利拿到簽證，來美送兒子最後一程；目前林嘉斌後事已處理完成，林捷欽也已經帶著兒子的骨灰，以及由華社募得的善款共13萬5000元，返回家鄉福建閩侯尚幹鎮。

日前林捷欽在林嘉斌的告別式上，情緒激動、數度昏厥，在眾鄉親的撫慰和幫扶下，林媽媽參加完了兒子的葬禮。她帶著兒子的骨灰，於北京 時間23日上午9時平安到達長樂國際機場。

期間包括美國尚幹(陶江)林氏宗親會、美國閩侯聯合總會、美國閩侯工商聯合總會，以及紐約華社各界和社會各界，共為林嘉斌募集善款13萬5000元，林捷欽已於26日收到了從美國匯去的第一筆善款2萬元。她感謝兒子遇害後伸出援手的所有宗親與熱心人士，也呼籲執法部門嚴懲兇手，以慰兒子在天之靈。

美國尚幹(陶江)林氏宗親會會長林錚表示，林嘉斌遇害後，宗親會的會員各自提供協助，英文能力佳的鄉親，主動與康州當地警方和執法部門保持聯繫和溝通；有的鄉親主動去安排各種事宜；還有鄉親特意放下手中的工作，整日陪伴在林捷欽的身邊，紛紛伸出了溫暖的雙手。

華社為遇害外賣郎林嘉斌共捐款13萬5000元。(取自捐款網站)

林錚說，這次能順利協助林捷欽來美參加告別式、在社區舉辦募款活動，以及林嘉斌的後事等事宜，要特別感謝鄉親們無私的奉獻。

林嘉斌獨自一人在外州艱難闖蕩，沒想到卻遭此橫禍。林錚希望同胞們在外打拚一定要注意自身安全，他也希望雇主主動為員工提供更多保障，比如為員工購買工作保險 ；雇主在發生事故後也要積極面對，承擔相應的責任。

林嘉斌生前在康州Bridgeport為一家名為「Yummy Yummy」的中餐館送外賣，在送外賣途中遭槍殺，康州當地警方當場抓獲了兇嫌，為17歲的卡斯楚(Justin Castro)，並且已將卡斯楚移交成人法庭審理。