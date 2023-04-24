不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池

紐約州聯邦參議員舒默與陸天娜(中)23日提出法案，擬撤回市場上充斥的劣質鋰電池，嚴管電單車鋰電池器品質。(陸天娜辦公室提供)

電單車鋰電池火災在紐約頻發，已成為全市第三大火災原因，布碌崙 (布魯克林)日前也剛發生電動車火災；代表紐約州 的兩名聯邦參議員舒默(Chuck Schumer)陸天娜(Kirsten Gillibrand)23日提出全國法案，擬撤回市場上充斥的劣質鋰電池，嚴管電單車鋰電池品質，降低致命火災風險。

舒默和陸天娜在23日的記者會上說，鑑於目前尚未有針對鋰電池的監管及指南，二人提出一項名為「為鋰電池設定消費者標準」(Setting Consumer Standards for Lithium-Ion Batteries Act)的法案，要求撤回市面上存在缺陷的鋰電池，嚴管鋰電池品質，制定電單車及電動自行車鋰電池的消費者指南，防止由鋰電池引起的致命火災。

紐約州聯邦參議員舒默與陸天娜23日提出法案，擬撤回市場上充斥的劣質鋰電池，嚴管電單車鋰電池器品質。(記者許君達╱攝影)

舒默表示，鋰電池火災的數量在紐約州有所增長。通常，引發火災的鋰電池是進口的廉價產品，或是民眾使用了不同的電源線，他們在家中為電動滑板車充電時，鋰電池發生短路或爆炸從而引發火災，引起致命後果，聯邦需要迫切採取行動。屆時，消費品安全委員會(Consumer Product Safety Commission)也將對鋰電池實施安全措施。

陸天娜表示，儘管大多數鋰電池都很安全，比如說蘋果手機中的電池，它們經過認證，內置安全性的工具來防止機器過熱或產生故障。而電動滑板車及電單車雖是綠色永續的交通工具，但也不能允許有缺陷或製造不當的鋰電池充斥市場。

根據市消防局的最新數據，截止上周，紐約市 在今年已發生63起鋰離子電池引起的火災，共造成52人受傷及五人死亡。在過去四年，鋰電池共造成400多起火災，導致逾300多人受傷以及12人死亡，約320多座建築受損。最近一起鋰電池火災，發生在布碌崙7大道一棟商住樓，起火點為位於一樓的華人電動車店，導致一名男子嗆傷，逾20位華人無家可歸。

市消防局長卡瓦納(Laura Kavanagh)提醒，民眾若在家中為鋰電池充電，請使用鋰電池配帶的充電器，切勿過夜充電。她也表示將繼續在紐約市展開針對鋰電池的教育活動，市議會也此前也已針對電單車鋰電車通過多項立法。