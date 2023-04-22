我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

車前防撞感應器竊案頻傳 本田車主受害最多

記者高雲兒／紐約報導
本田車主是車前雷達被偷的高發車型。(讀者提供)
本田車主是車前雷達被偷的高發車型。(讀者提供)

皇后區法拉盛近來偷汽車零件的行為愈發囂張，近日有不少華人車主發現，車輛的「車前防撞感應器系統」(Forward Collision Warning system)遭盜頻繁，其中尤以本田(Honda)車受害最多，竊賊僅用十幾秒就可到手，華人車行業者表示，由於目前仍無有效防範方式，有車主無奈下直接用膠水黏著，防止再被偷。

「車前防撞感應器系統」主要作用，是感應車輛與前車的距離，在測得距離太近時，系統會發送信號，車輛就會自動剎車，法拉盛車行老闆及民間巡邏隊(Public Safety Patrol)副會長李啟基說，這是一個比較新的汽車配件，一般是2018年以後的車輛才裝有該配件。

法拉盛多車主被竊車前雷達。(讀者提供)
法拉盛多車主被竊車前雷達。(讀者提供)

李啟基介紹，大部分的車輛都將防撞感應器裝在保險槓內，比較難拆，但是由本田出產的車輛，感應器多暴露在保險槓外，竊賊只要揭開本田感應器的蓋子，旋開四個固定的螺絲，就可以輕鬆將零件盜走。

位於凱辛納大道(Kissena Blvd.)的力天汽車業者，表示近期已有三、四輛受害車主的感應器被盜，且均為本田車。

該業者表示，其中一名女性車主從監控錄像看到，偷車賊只用17秒就偷走了感應器，但車主最後卻得花1300元才能修理好，再加上感應器缺貨，叫貨時間長達三個月。

李啟基表示，正因為缺貨，此類行為愈演愈烈，「感應器容易撞壞，換得也快，而原廠缺貨，只能去二手市場買」；據了解，一個感應器在黑市的價格約為300元。

對於感應器盜竊，李啟基說，目前還沒有有效的防範方法，車主可以在被盜後直接選擇不裝，「車還是能開，但是會響起各種警報，非常煩人」。

力天汽車業者則說，其中一名車主怕感應器再次被偷，直接讓工人用膠水把感應器黏死，「這意味著如果以後感應器有問題，修理將會很困難」。他表示，幾個車主都沒有報案。

車行業者還說，本田也是車胎遭竊的高發車輛，由於品牌普遍、市場大，一套四個輪胎在黑市可以買到900元，建議車主可以花3、400元，安裝一套車輪中心鎖，或者花費幾十元安裝車輪螺絲鎖，都可降低被盜風險。

本田的車前雷達大都裝在前保險槓外，只用四個螺絲固定。(網絡截圖)
本田的車前雷達大都裝在前保險槓外，只用四個螺絲固定。(網絡截圖)

本田 汽車 法拉盛

上一則

假冒家人被捕或就醫「求助」 60歲以上長者最常受騙

下一則

郭文貴提2500萬保釋、住豪宅監控 法官駁回

延伸閱讀

法拉盛汽車竊案頻傳 車前防撞感應器最常被盜

法拉盛汽車竊案頻傳 車前防撞感應器最常被盜
陳偉儀：掌握資源分配 幫助需要族群

陳偉儀：掌握資源分配 幫助需要族群
免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人

免費成人、青少年心理健康培訓班 自救救人
嚴打無證攤販 擬設合法地點

嚴打無證攤販 擬設合法地點
法拉盛入室盜竊 亞裔遭劫1200元

法拉盛入室盜竊 亞裔遭劫1200元

熱門新聞

位於曼哈頓華埠的「紐約美國長樂公會」因疑為中國海外警察局，去年秋天被FBI搜查。(記者顏嘉瑩╱攝影)

涉華埠中國警察站 FBI逮福建同鄉會主席等2華人 控充當特工

2023-04-17 15:03
紐約曼哈頓金融區一座四層樓的停車場18日下午發生坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。（美聯社）

紐約曼哈頓停車場坍塌 救援難 已釀1死5傷

2023-04-18 23:01
皇后區夜市開跑，首日人潮洶湧。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約皇后區夜市首日人潮洶湧 中餐受寵

2023-04-16 06:50
位於皇后區貝賽的「安可酒店」被徵用為遊民所。(取自帕拉迪諾推特)

紐約皇后區貝賽突設庇護客安置所 華人居民氣壞

2023-04-17 12:48
汽車觸媒轉化器失竊案於疫情間在全美攀升，紐約州的失竊率為全美第一。(美聯社)

紐約州觸媒轉化器竊案 3年飆9386.36% 全美第一

2023-04-16 07:51
歐秋彬患上肝癌晚期，時日無多。(歐美弟提供)

紐約華男癌末…親友求助亞總會 盼見最後一面

2023-04-19 02:30

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母