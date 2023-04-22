車前防撞感應器竊案頻傳 本田車主受害最多

本田車主是車前雷達被偷的高發車型。(讀者提供)

皇后區法拉盛 近來偷汽車 零件的行為愈發囂張，近日有不少華人車主發現，車輛的「車前防撞感應器系統」(Forward Collision Warning system)遭盜頻繁，其中尤以本田 (Honda)車受害最多，竊賊僅用十幾秒就可到手，華人車行業者表示，由於目前仍無有效防範方式，有車主無奈下直接用膠水黏著，防止再被偷。

「車前防撞感應器系統」主要作用，是感應車輛與前車的距離，在測得距離太近時，系統會發送信號，車輛就會自動剎車，法拉盛車行老闆及民間巡邏隊(Public Safety Patrol)副會長李啟基說，這是一個比較新的汽車配件，一般是2018年以後的車輛才裝有該配件。

法拉盛多車主被竊車前雷達。(讀者提供)

李啟基介紹，大部分的車輛都將防撞感應器裝在保險槓內，比較難拆，但是由本田出產的車輛，感應器多暴露在保險槓外，竊賊只要揭開本田感應器的蓋子，旋開四個固定的螺絲，就可以輕鬆將零件盜走。

位於凱辛納大道(Kissena Blvd.)的力天汽車業者，表示近期已有三、四輛受害車主的感應器被盜，且均為本田車。

該業者表示，其中一名女性車主從監控錄像看到，偷車賊只用17秒就偷走了感應器，但車主最後卻得花1300元才能修理好，再加上感應器缺貨，叫貨時間長達三個月。

李啟基表示，正因為缺貨，此類行為愈演愈烈，「感應器容易撞壞，換得也快，而原廠缺貨，只能去二手市場買」；據了解，一個感應器在黑市的價格約為300元。

對於感應器盜竊，李啟基說，目前還沒有有效的防範方法，車主可以在被盜後直接選擇不裝，「車還是能開，但是會響起各種警報，非常煩人」。

力天汽車業者則說，其中一名車主怕感應器再次被偷，直接讓工人用膠水把感應器黏死，「這意味著如果以後感應器有問題，修理將會很困難」。他表示，幾個車主都沒有報案。