郭文貴提2500萬保釋、住豪宅監控 法官駁回

郭文貴的保釋條件，遭到法官駁回。圖為郭文貴近照。(YouTube截圖)

紐約曼哈頓 南區聯邦法庭，近日拒絕中國流亡富商郭文貴 的2500萬元保釋申請，表示其有潛逃風險，且司法部對郭文貴的指控證據充分，若罪成，將面臨最高超過100年的監禁。

郭文貴案於本月5日召開審前聽證會，控辯雙方針對郭文貴此前提出的保釋條件辯論，當時法官托雷斯(Analisa Torres)未當庭作出裁決，將郭文貴及同案被告王雁平繼續還押。

郭文貴提出的保釋條件，包括2500萬元保釋金，並在監控設備和一名武裝保衛的監視下，住在位於康州價值900萬元的豪宅中。他的代理律師庫克(Stephen Cook)更在聽證會上拿出清單，列舉過去曾因欺詐指控，得以保釋候審的被告人名單。

托雷斯20日做出裁決，以郭文貴有極高潛逃風險的可能，拒絕保釋申請。

他表示，郭文貴與美國的關聯有限，且仍在等待庇護審批的結果，一旦申請被拒，將不再合法在美國居留；儘管他以妻女都在美國為由表示不會逃離，但他在過去從香港 逃往美國時，妻女都留在香港。

托雷斯還指，郭文貴在美國境外有大量的關係和資源，他在上個月被捕後，聯邦探員在郭文貴住所，發現兩本護照，一本為仍在有效期的香港特區護照，一本為阿拉伯聯合大公國(UAE)護照副本，雖然後者正本已交出，但法官相信郭文貴仍能夠輕易取得其他旅行證件，外加他也曾聲稱擁有11本護照。

托雷斯認為，有足夠理由相信郭文貴具有潛逃手段，也有充足動機，因為他將面臨最高超過100年的監禁，且對他不利的證據非常充分。

對於郭文貴提出的保釋條件，托雷斯則說：「沒有任何條件可以確保被告會回到法庭，或保證社區的安全。」

郭文貴於上月15日，在位於曼哈頓第五大道的頂層豪宅中遭逮捕，被控涉嫌欺詐10億元，波及數千名受害者，和同夥余建明(William Je)共同涉及電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等11項指控。郭文貴對指控不認罪。