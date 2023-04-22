2眾議員致信聯邦 促曼哈頓盡早開徵堵車費

高德曼與納德勒24日呼籲聯邦交通部，推進落實堵車費計畫。(記者劉梓祁／攝影)

國會眾議員高德曼(Dan Goldman)與納德勒(Jerry Nadler)，21日在林肯隧道(Lincoln Tunnel)入口處召開記者會，致信並呼籲聯邦交通部(USDOT)儘快推進落實曼哈頓 60街以南的堵車費 計畫(Congestion Pricing)，以緩解交通壓力和改善環境污染。

林肯隧道為連接新澤西州與曼哈頓的交通樞紐，車流量大，高德曼表示，紐約市 內交通狀況和堵塞程度已經令人「無法容忍」，不僅阻礙了公共運輸的高效運營，也進一步加劇空氣污染影響，傷害弱勢社群，徵收堵車費迫在眉睫。

納德勒說，紐約市的壅堵不僅為通行帶來不便，也對全市低收入人群及移民社區帶來消極影響，其中許多人生活在鄰近馬路的社區，長期的汽車廢氣造成氣喘等呼吸系統疾病，若實施堵車費，將可用於改善和擴大公共運輸系統的資金。

信中還引用數據，顯示曼哈頓市中心的壅堵已達到嚴重水平，車輛平均速度從2010年的每小時6.5哩，降至2019年的每小時4.7哩，有近91萬的通勤者每日乘車進入市中心，為曼哈頓街道增加了近73萬輛車，其中有12%會通過荷蘭隧道(Holland Tunnel)和林肯隧道進入新州，產生的溫室氣體排放占全市25%，致使空氣質量惡化。

高德曼和納德勒在信中呼籲，交通部應確保堵車費計畫能在2024年初的截止期限前實施。同時出席記者會者還有大都會運輸署董事局成員奧伯特(Andrew Albert)、「乘客聯盟」執行總監普朗(Betsy Plum)和「三州交通運動」執行總監Renae Reynolds等。