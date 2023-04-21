市府安保例會 下城停車場坍塌現場仍「危險且複雜」

停車場坍塌，造成一死五傷，車輛擠壓成一團，場面驚悚。(美聯社)

曼哈頓 下城金融區(Financial District)一棟四層高的停車場其中兩層18日下午下班時分前坍塌，副市長班克斯(Philip Banks III)以及市府相關機構於21日在周例會上對此做出通報稱，緊急救援人員仍在努力安全地將剩餘事故車輛清除，但涉及各類轎車因擠壓而產生的危險物質，和電動車 輛等，現場事故的清理工作仍然「非常危險並複雜」。

警方及消防局表示，事故發生時有六位工作人員在停車場內，其中四人被救送醫、一人拒絕接受治療、一人死亡，另外有一人被困在上層，隨後通過鄰近的屋頂獲救；死者為停車場經理摩爾(Willis Moore)，其女供職於市警，市警緊急服務部(NYPD Emergency Service Unit)在發現其遺體後還在現場舉行了遺體交界儀式。

市緊急事務管理辦公室主任以斯科(Zach Iscol)表示，車庫頂樓有47輛休旅車，事故後的照片顯示，數十輛汽車 墜入二樓；塌陷造成眾多汽車積壓，聚合產生了有毒的氣體和液體，並且除汽油車外還有電動車，其內部電池或更易產生後續事故，所以致使清理工作難度加大。

他還透露，停車場後牆也有部分坍塌，前牆「鼓脹」；目前工程師們確定，停車場的結構不穩，有進一步倒塌的危險，需要拆除工人來支撐鄰近建築的牆壁，包括佩斯大學所有的一棟教學樓；「我們在拆除工作進行的同時，會努力確保周圍建築的穩定。」

當局表示，停車場中的受災車主現在可通過撥打311聯繫他們的保險公司和市府，以提供他們的汽車信息進行後續索賠；「這需要一些時間，但是我們會設法找出時間，先把車輛清出，再讓事主過來在車上找回他們可能還想要的東西。」以斯科說。

目前市消防局已經花了幾天時間試圖從車庫移走車輛，並開始對該建築進行有控制的拆除；該車庫自1989年以來一直歸安街房地產公司(Ann Street Realty)所有，它也有長期的結構問題，有記錄顯示需要進行大規模維修，包括牆壁和屋頂出現了11呎高的裂縫；目前尚不清楚這些維修是否已在事故發生前完成。

曼哈頓地區檢察官辦公室也已經開始調查坍塌原因是否屬於犯罪性質。