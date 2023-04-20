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華埠中國警察站 國會議員籲速關閉

記者胡聲橋／紐約報導
位於曼哈頓華埠的「美國長樂公會」被疑為是中國海外警察局，遭到聯邦調查局搜查。(本報檔案照)
位於曼哈頓華埠的「美國長樂公會」被疑為是中國海外警察局，遭到聯邦調查局搜查。(本報檔案照)

選區包括史泰登島和布碌崙(布魯克林)南部的紐約州第11區國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)，19日就涉嫌在曼哈頓華埠開設和經營中國秘密警察站，面臨聯邦指控的案件發表聲明，表示美國應將關閉中國的海外警察站作為優先事項，盡快採取行動。

瑪麗奧在聲明中表示，早在2022年10月，她就向相關單位強調中國海外警察站的問題，呼籲司法部和聯邦調查局採取行動。位於曼哈頓的中國祕密警察站被關閉，相關嫌疑人也遭到逮捕和起訴，對此她感到「相當安慰」，指出美國應繼續積極調查中國對美籍華人和不同政見者進行騷擾和監視的情況。這些人不應該生活在恐懼中。

聲明中表示，中國在美國領土行使治外法權令人憤慨，她將繼續敦促美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和司法部長加德蘭(Merrick B. Garland)將盡快關閉這些警察站作為一項優先事項，從而保護美國公民和美國國家主權不受外國侵犯。

活躍在華社的僑領盧建旺及陳金平於本月17日被控罪，被指充當中國特工，並在東百老匯的美國長樂公會內，設立服務中國政府的海外警察站。對此不少社區人士感到震驚，表示盧建旺平時助人為樂，大樓也是鄉親眾籌所買下，不相信他們是特工，認為只是在美中敏感時期，在大樓內辦理中國國內證件，失誤觸法所致。

國會眾議員瑪麗奧呼籲盡快關閉中國警察站，將其作為優先事項。(瑪麗奧辦公室提供)
國會眾議員瑪麗奧呼籲盡快關閉中國警察站，將其作為優先事項。(瑪麗奧辦公室提供)

警察 司法部 曼哈頓

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