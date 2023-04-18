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防鋰電池火災 紐約議會提案免費換新

記者許君達／紐約報導
針對電單車鋰電池引發火災愈演愈烈的情況，市議會提新案以期解問題。(記者許君達／攝影)
針對電單車鋰電池引發火災愈演愈烈的情況，市議會提新案以期解問題。(記者許君達／攝影)

針對電動單車鋰電池頻繁引發致命火災的問題，紐約市議會17日就兩項相關提案舉行公聽會，包括為部分符合條件的市民提供免費或低價的高質量新電池，以及要求企業提供防火電池存放容器；不過，相關提案的可行性仍然存疑。

近年來，電單車鋰電池成了紐約一個極大的安全隱患，今年迄今，全市已發生了63起由鋰電池引發的火災，造成5人死亡；市長亞當斯(Eric Adams)上月簽署了5條相關法律嚴管不當運用電池的行為，然而火災依舊未有減少的趨勢，就在上周，皇后區又有兩名少年死於鋰電池引發的大火。

市議會繼續提出新的議案以期解決這個致命的問題；其中，949號提案要求市消費者和工人保護局(Department of Consumer and Worker Protection)、市消防局(FDNY)和清潔局(Department of Sanitation)合作建立一個計畫，提供優質新電池，並為符合條件的用戶免費或低價以舊換新；950號提案則要求使用電單車送貨的企業為騎士提供有防火功能的存放容器以確保充電安全。

市消防局(FDNY)運營主管埃斯波西托(John Esposito)在公聽會上表示，新提案有利於幫助現有用戶升級他們的設備，使之更新、更安全；他強調，低質量或者與充電器不匹配的電池是主要危險源，如果新規能夠幫助電單車使用者用上合格的電池，對安全將大有幫助。

不過，官員和議員都沒有為議案提出可行的措施；949號提案並未指明免費電池的資金來源，950號提案中要求的防火容器甚至還沒有研發出來。埃斯波西托透露，市消防局近期測試了一種原本為手機設計的防火充電容器，但它無法承受電單車電池的火災強度，未能通過測試。

亞當斯 紐約市 皇后區

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