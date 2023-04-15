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紐約納稅人 暫甩聯邦捐贈者封號

記者張晨／紐約報導
聯邦疫情援助將更多資金挹注回紐約，納稅人暫時未做聯邦「捐贈者」。(記者張晨／攝影)
聯邦疫情援助將更多資金挹注回紐約，納稅人暫時未做聯邦「捐贈者」。(記者張晨／攝影)

多年來，紐約州官員一直抱怨該州是聯邦政府的「捐贈者」，稱納稅人給聯邦政府的錢比他們花出去的錢還多；根據州主計長狄拿玻利(Tom DiNapoli)近日發布的報告顯示，聯邦數十億元的疫情援助將更多資金注回紐約，但狀況僅為短期措施，而不是持久的政策變化，隨著疫情漸行漸遠，全州可能再次回歸入不敷出的情況。

報告顯示，在2019年至2021年期間，為應對疫情而向全州提供的援助，使紐約州在聯邦收支平衡中的人均排名從第49位升至第30位。

數據指出，紐約人向聯邦政府繳納的每1元稅款，大約有1.51元作為聯邦支出退回；但這仍然低於每1元可支付1.70元的全國平均水平；由於疫情的緊急救濟資金，所有州的每稅元聯邦支出都有「正」餘額。

報告還指，這些資金在疫情爆發後幫助增加了國庫儲蓄，隨後企業和公共集會場所關閉，也大大增加了失業率；醫療補助和失業補助等項目的資金也有所增加。

但隨著緊急狀態的鬆綁和各項限令的取消，聯邦援助正在走向枯竭；狄拿玻利表示，紐約在聯邦收支平衡的人均排名上升，是因為疫情為財政復甦、經濟支持、醫療補助和疫苗生產合同提供了資金。

「然而，這種顯著改善反映的是短期措施，而不是持久的政策變化。」他說，隨著臨時援助逐漸走向終結，從前的趨勢可能會再次回歸，即紐約從聯邦那裡得到的遠遠少於它提供的。

紐約州在3.8萬億元的聯邦稅收中所占份額為7.7%，高於2021年該州6%的份額；去年，紐約人均向聯邦政府繳14753元，在全國排名第三。

疫情 聯邦政府 紐約州

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