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滅鼠沙皇：華埠、下東城重點整治目標

記者張晨／紐約報導
「滅鼠沙皇」科拉蒂首次參加周例記者會，稱華埠、下東城是其工作重點。(記者張晨／攝影)
「滅鼠沙皇」科拉蒂首次參加周例記者會，稱華埠、下東城是其工作重點。(記者張晨／攝影)

紐約市長亞當斯(Eric Adams)為治理鼠患，特設年薪15.5萬的新職務「滅鼠沙皇」(rat czar)，並於本周宣布，由前特許小學教師科拉蒂(Kathleen Corradi)擔任；其14日首次出席周例安保記者會，表示正在以哈林區的加速滅鼠計畫為試點，若稍見成效，曼哈頓華埠和下東城將在重點整治名單之列。

(影音來源：記者張晨)

科拉蒂當天與副市長班克斯(Phillip Banks)一同現身周例安保記者會，擁有生物學和城市永續發展雙學位的她，作為「全市鼠害防治主任」(Citywide Director of Rodent Mitigation)，許多人在談論其頭銜時依舊帶著玩味的態度，就連班克斯在介紹其工作時也嘴角上揚。

但科拉蒂卻表示，自己滅鼠是「認真的」，不但符合市長職位描述的「討厭老鼠」，且和「老鼠有很長一段歷史」，她說自己十歲時，她就在社區裡為滅鼠行動收集請願簽名，入職市教育局後，還領導了控制教學樓害蟲的工作。

當本報記者詢問對華埠和下東城治理鼠患的計畫時，科拉蒂回應，自己的第一個任務是在哈林區開設一個「老鼠緩解區」(Rat Mitigation Zone)，市府隨後將投資350萬元，推出加速減少老鼠數量的計畫，部署19名全職和14名兼職員工來消滅老鼠，行之有效的策略將推廣到其他地方，而華埠和下東城都包含在內，二區域亦是自己的工作重點。

此前市府就已透露滅鼠專員將進駐華埠，等四個鼠患重災區，這些地區的畫定是根據市衛生局綜合311投訴、罰單和滅鼠令、大規模鼠餌檢查及滅鼠報告等數據。

科拉蒂指出，將積極和社區組織合作，更會和相關餐飲企業溝通，尤其對於居民和餐廳丟棄廚餘和與包含食物垃圾的存放做出更明確的規定，切斷此類嚙齒動物的食物供應；「鼠患得到解決，街道清潔如新才能吸引更多人流」。

華埠 教育局 亞當斯

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