出生2個月罹患腦瘤 華裔女嬰對抗病魔 父母尋求援助

為了做活檢，年幼的費伊全身插滿管線。(取自gofundme網站)

孩子快樂健康長大，是每個父母的期望，但布碌崙 (布魯克林)班森賀的華裔夫婦馮賈斯汀(Justin Fung)和柔伊(Zoe)的小女兒費伊(Faye)，剛出生兩個月就被診斷出腦瘤，被醫生說恐無法存活，如今撐過好幾個月治療的費伊已九個月，但腫瘤 仍繼續擴大，父母只能透過化療，期盼挽救孩子幼小的生命，希望社區各界伸出援手。

州參議員曲怡文13日在松柏之家社區活動中心班森賀會所召開記者會，會上馮賈斯汀和柔伊描述了女兒的病情，希望獲得社區關注並協助一家度過難關。

據了解，馮賈斯汀和柔伊原本有一個幸福而忙碌的家庭，育有四歲女兒和兩歲兒子的他們，在去年7月迎來了第三個孩子費伊，兩個月後的一次核磁共振檢查，卻發現費伊的腦顱中長了一個2.2x2.0x0.9厘米的腫瘤，於是為她安排活檢。

費伊擁有天真可愛的笑容。(取自gofundme網站)

無法手術 恐傷認知功能

由於檢測，費伊好幾天需靠呼吸器才能呼吸，到現在仍無法正常進食；由於定位、顱骨發育不全，和費伊幼小的年齡，神經外科醫生普遍認為無法用手術摘除腫瘤，化療是最適合的治療方式，其他手段都會造成眼睛或認知功能的缺陷。

前兩次化療都宣告失敗，目前費伊正在進行第三次化療，不過醫生表示，費伊的腦瘤仍在不斷長大並已擴散到了脊柱；到現在為止，腦瘤的尺寸增加了一倍，達到4.2X2.9X3.3厘米。檢查出腦瘤後，當時的兒科醫生說，恐怕費伊無法存活，但費伊硬是熬過了四個月的治療，頑強地活了下來。

馮賈斯汀和柔伊13日帶著費伊出席記者會，期間費伊天真地笑著，似乎和健康孩子沒有什麼不同，不過賈斯汀說，費伊有時候會用兩隻小手拍打腦袋，他就知道孩子在承受著痛苦。

說到這裡，一直試圖保持冷靜的馮賈斯汀話語哽咽，淚水湧出了眼眶；柔伊則神情緊張，充滿焦慮，臉上帶著睡眠不足帶來的疲倦，紅紅的眼圈，眼淚隨時都會奪眶而出。

帶女就醫 夫婦無法上班

費伊的病情打亂了原本快樂而忙碌四口之家的節奏。因為經常跑醫院給孩子看病，腫瘤的發展，以及治療方面的其他要求，夫婦倆現在都無法上班，而是整天為幼女的病四處奔忙。

曲怡文表示，為了幫助兩夫妻減少家庭負擔，在多方幫助下，他們的大女兒和二兒子，已經得到免費的托兒服務，而且費伊也有了獲得居家護理的資格。

不過，給費伊治病仍然需要花許多錢，兩夫妻為孩子申請使用新開發的腫瘤藥物遭到了拒絕。而且，雖然手術的風險很大，但他們仍然沒有放棄手術治療；根據多方了解，全美國有四個神經外科醫生做過類似的手術，類似手術的總數也不到十例，而他們最有信心的外科醫生卻在保險網絡之外。

馮賈斯汀和柔伊坦言，不知道孩子的未來會怎樣，但無論如何，身為父母，他們都會盡最大努力去挽救女兒的生命。

馮賈斯汀(右)抱著幼女費伊，她在兩個月大時被診斷出罹患腦瘤。(記者胡聲橋／攝影)

籌款網站 亟待愛心捐款

曲怡文目前也向紐約亞裔律師協會(AABANY)尋求幫助，該協會派出律師，為費伊治病設立了一個基金會及專門網站（網址www.fayefung.com），方便民眾了解狀況；若民眾欲捐款協助，則可上GoFundMe網站https://reurl.cc/qk6pon。

當天包括布碌崙美籍義大利人文化中心(IL Centro-FIAO Brooklyn)、布碌崙華人聯合會和松柏之家社區活動中心都有代表出席記者會，承諾將動員社區，挽救費伊幼小的生命。