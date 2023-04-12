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低薪勞工每周逾111工時 才住得起1房公寓

記者顏嘉瑩／紐約報導
根據報告，領取最低時薪15元的勞工，每周需要工作超過111個小時，才有辦法負擔紐約市的一房公寓。(記者顏嘉瑩／攝影)
根據報告，領取最低時薪15元的勞工，每周需要工作超過111個小時，才有辦法負擔紐約市的一房公寓。(記者顏嘉瑩／攝影)

紐約市的居住成本高昂，在通貨膨脹萬物皆漲之下，如今的房價更是高不可攀，根據非營利組織公布的調查報告顯示，一個領取政府規定最低時薪15元的勞工，每周需要工作超過111個小時，才有辦法負擔紐約市的一房公寓。

根據非營利組織「美國聯合勸募」(United Way)公布的報告，除了想住在曼哈頓一房公寓每周得工作上百個小時，就連住在紐約州其他地區，每周也至少得工作94個小時才住得起。

該報告表示，若是領取最低薪資的勞工，一周至少得工作80個小時以上；若領取平均薪資的勞工，則每周需工作50個小時以上，才能夠負擔位於紐約市中一間「中庸且價格合理的一房公寓」。

根據報告數據換算，若想要住在位於曼哈頓的一間一房公寓，年收入至少得有6萬962元；不過市府官方數據顯示，租客的收入中位數僅有4萬8924元，低收入戶的年收入中位數，則僅有2萬7084元。

紐約市的可負擔住房短缺為全美最嚴重，全國低收入住屋聯盟(National Low Income Housing Coalition)數據顯示，目前可負擔住房短缺已達到80萬5452個單位。

房地產數據分析公司「UrbanDigs」共同創辦人John Walkup表示，即便是時薪25元，月租金4000元的一房公寓，也需要每周工作40個小時才能負擔房租。

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