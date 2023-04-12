紐約客談／法律偏袒租客 房東情何以堪

紐約市出現了一個奇妙景象：租霸依法賴租金 ，房東 非法趕租霸。當然事情不是一開始就發展得如此糟糕。

最開始只是疫情初期頒布的禁逼遷令，為了避免經濟困難的租客 流落街頭，雖然造成的後果可能是同樣失業的房東還要失去租金，同時承擔房貸和稅金；但無論如何，隨著疫情的和緩，禁逼遷令也於去年失效了。緊接著，「緊急租金援助計畫」來了，申請期間無法被驅逐。

為維護租客權益，紐約市積極向房客宣傳如遭驅逐就要報警；若住處有「違規」就要打311；不過這些對租客還不夠公平，市議會多數黨領袖鮑沃斯(Keith Powers)去年提案，擬禁止房東和租房仲介查詢租客的犯罪紀錄，也不得因為租客曾被逮捕或定罪，而拒絕出租。

一道道頒布下來的法案，成為好、壞租客的擋箭牌。羅馬尼亞團伙橫行皇后區，大多數華人房東沒有檢查犯罪紀錄的習慣，將從經驗中學習，可如果這項檢查犯罪紀錄的權利被剝奪了，房東們該怎麼辦？

不禁想，這些法律真的是社區需要的嗎？有不少房東提到，很多租客在恢復工作後仍然不支付租金；也有不少租客過著紙醉金迷開好車的奢侈生活；更不要提有的房客甚至藉此發財，向房東敲詐一筆才肯搬走。

所以這種種幫助所謂弱者的「房客」的法律，究竟幫助的是什麼？退一萬步講，若真有遊民的問題，難道癥結所在是房東嗎？還是說，房東必須承擔解決遊民問題的最慘痛代價，只因為他們買得起房，即使是拚了一家老小，每天在餐廳、洗衣店起早貪黑十幾個小時賺到的積蓄，也不值一提。