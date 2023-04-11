柯文哲訪紐約中華公所 籲台灣淡化統獨

柯文哲(右二)帶來了台灣產的茶葉，與曾偉康(左二)互贈禮物。(記者許君達／攝影)

前任台北市長、現為台灣民眾黨2024年總統參選人的柯文哲 10日下午拜訪紐約中華公所，與在美華僑交流了自己的從政理念，呼籲台灣社會淡化統獨意識形態，並強調了民眾黨堅持實用主義和專業主義的國家治理理念。中華公所主席曾偉康和台山寧陽會館主席伍健平代表紐約僑社迎接柯文哲，中華公所顧問、前任主席于金山與中華公所旗下七大僑團的代表也出席了會議。同行的還有台北前副市長黃珊珊、台灣民眾黨秘書長周台竹等。

柯文哲是來自台灣首位拜訪中華公所的非國民黨籍總統參選人。他表示此行來美的主要目的除了學習和對話外，更重要的是希望站在台灣之外的角度看看「到底世界怎麼看台灣」。他說，美國是全世界最強大的國家，也是保護台灣安全的重要基石，所以，瞭解台灣在美國眼中的角色是台灣領導者的重要功課。

台灣民眾黨主席柯文哲(前排右二)拜訪紐約中華公所。中華公所主席曾偉康(前排左二)、台山寧陽會館主席伍健平(前排右一)、中華公所助理戴日基(前排左一)、中華公所顧問于金山(二排左二)等僑社代表迎接，與柯文哲同行的還有台北前副市長黃珊珊(二排右一)和民眾黨秘書長周台竹(二排左一)等。(記者許君達／攝影)

作為新興政治勢力的代表，柯文哲批評了當前台灣政壇兩大黨帶有濃厚「統獨」意識形態的黨爭，強調執政黨應重視解決現在的問題，把未來的問題留待未來再解決。他表示，根據民調 數據，90%的台灣人希望「維持現狀」，支持「急獨」和「急統」的比率分別只有7%和3%，而最重要的是，台灣的現狀既不可能完全宣布獨立更不可能加入中國，維持現狀也是不得已的選擇，所以「統獨是假議題，不知道兩黨整天在吵什麼。」

柯文哲向僑界人士闡述了民眾黨的施政理念。對內行政上，要把企業文化帶入政府，突出政治誠信和政治道德，「對的事情認真做，不對的事不要做」，讓行政更加透明、執政者更加專業、政治議題更專注於當前面臨的社會問題。他表示，多年從事外科醫生的經驗很大程度上影響了他的從政風格，專注病灶、少喊口號。對外關係上，民眾黨看重實用主義，對待中國，能合作時就合作，該競爭時要競爭，不得不對抗時也必須對抗；對待美國，則是依靠、信任但也要保持一定的自主性。

柯文哲參觀中華公所內的國父孫中山畫像。(記者許君達／攝影)

對於民眾黨未來的政治前景，柯文哲表示，在目前沒有開動宣傳機器的情況下，民眾黨的民調支持度達到20%，說明這20%的選民是該黨非常穩固的基本盤。在民眾黨的支持者中，中青年佔到九成以上，而擁有大學以上學歷的有85%，精英化、年輕化的趨勢非常明顯。這意味著民眾黨將與另外幾個出現後又泡沫化的小黨不同，未來會逐漸聚集起更多的人氣。

柯文哲說，他所認為的「兩岸關係」，更多指的是太平洋兩岸，而不是海峽兩岸。隨著美中之間的實力差距越來愈小，「我們希望中國未來會變成一個比較文明的國家，不過美國現在的戰略可能不太對。」柯文哲認為，過分嚴苛地圍堵中國，無助於引導其走上現代文明之路，反而可能逼中國更加敵視文明世界，這對台灣並非幸事。