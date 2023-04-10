復活節帽子遊行 吸引上萬紐約市民、外來遊客 華人舞團吸睛

新概念慈善藝術協會組織了50餘名舞蹈團成員來到曼哈頓，吸睛無數。(記者許君達／攝影)

一年一度的「復活節 帽子大遊行 」9日在曼哈頓第五大道登場。由於天氣晴朗、溫度宜人，眾多表演者聚集在中城的聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)前展示各自精心設計的別樣帽子與頭飾，吸引上萬紐約市民和外來遊客。與此前三年相比，今年新冠疫情的陰霾已基本完全散去，華人 的面孔也越來越多地重新出現在這樣的盛大活動中。

今年復活節期間紐約天氣良好，吸引大量市民遊客前來五大道參與遊行。(記者許君達／攝影)

從9日清晨起，第五大道位於49街至59街的路段便開始封街，專供行人暢遊，直至下午4時左右解封。與聖派翠克節、哥倫布/原住民族日等其他著名的節日遊行活動不同，復活節遊行並不是嚴格的列隊行進，而是完全向公眾開放，所有人都可以把街道當成自己的秀場。

帽子大遊行是一個創意的秀場，創意越好越能吸引眼球。(記者許君達／攝影)

復活節遊行的傳統可追溯至19世紀美國內戰之後。當時，紐約的富裕階層習慣在聖派翠克大教堂以及臨近的聖托馬斯聖公會教堂(St. Thomas Episcopal Church)的復活節星期日宗教活動之後，在附近的街上著盛裝漫步，久而久之，這種漫步活動逐漸演變成一個時尚和創意的秀場，演變至今成為「復活節帽子大遊行」。

來自新概念世界慈善藝術協會皇后區分會的50餘名華人成員一早便從法拉盛出發，身著中國的民族服裝和插滿花卉的帽子前往聖派翠克大教堂前，載歌載舞，很多遊客紛紛上前拍照。現場總指揮Tina Wong介紹，團隊成員分住在紐約各區，平時每周都在法拉盛集合、排練，最拿手的項目是中國民族舞蹈。她說，以前每年復活節遊行都會來這裡展示風采，因疫情中斷幾年後，很多團員都憋壞了，今年的活動報名特別踴躍。團員們插滿花的帽子都是自己製作的，一位團員介紹，帽底為一層禮帽套一層有孔洞的草帽，然後用細鐵絲把塑料花一點點固定在帽底之上。她們夫婦在家忙了好幾天才精心作出了又大又高的花帽。

胡女士凌晨起床，全套青衣打扮從外州趕來。(記者許君達／攝影)

費城京劇社的胡女士早上5點起床，用了兩個小時自己化好了全套的青衣妝容，然後身著戲服從新澤西家中趕來參加遊行。她表示，上好了妝行動起來稍有不便，「在地鐵上差點嚇到路人。」由於嫌遠，幾名約好同來的劇社夥伴都放棄了，最後只有她獨自堅持趕來。

今年度復活節周末天氣很好，因此遊行活動也吸引了很多各地遊客，現場熱鬧非凡。住在長島的黃小姐帶著兩個孩子專門來到曼哈頓；家住溫哥華的華人Coby夫婦也駐足欣賞。他們表示，雖然氣候沒有溫哥華舒適，但紐約文化生活的豐富多彩還是令他們印象頗深。