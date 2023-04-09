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遭槍殺福州外賣郎母抵美 悲痛暈厥

記者張晨／紐約報導
遭槍殺死亡的外賣郎林嘉斌。(林錚提供)
遭槍殺死亡的外賣郎林嘉斌。(林錚提供)

來自中國福州閩侯尚干鎮的外賣郎林嘉斌，上月初在康州送外賣時，遭一名17歲兇嫌開槍射殺，美國尚干(陶江)林氏宗親聯合總會和8大道華社聞訊，立即聯繫死者在國內親人，並發起募捐；林母7日已從福州抵達紐約，參加兒子葬禮，過程中因傷心過度多次昏厥，現時刻需人陪伴在側。

現年36歲的福州人林嘉斌於2015年來美，一直從事餐館工作。其生前供職的中餐館位於康州Bridgeport，名為「Yummy Yummy」；他原為鐵板燒廚師，疫情後因身心受到很大影響，才改送外賣。

案發後宗親會與康州警方取得聯繫，同意將遺體運回紐約，同時會長林錚一直幫助處理林嘉斌的後事，他表示，林嘉斌在美孤身一人，沒有親戚，也沒有結婚。

林錚說，林嘉斌生性善良，來美後沒日沒夜地工作，把賺來的錢寄回老家。

在各方的協助下，林母已於7日到達紐約見兒子最後一面，據悉，林父幾年前因車禍斷了一條腿，臥病在床，福州老家還有80多歲的奶奶和30歲的弟弟，一家人基本上靠林嘉斌寄回的錢過活；林母到達美國後已因悲痛暈厥數次，現時刻需人陪伴在側。

林錚表示，事發後，8大道許多華人社團都表示將共同為林嘉斌募集善款，將會在葬禮後公布全款及花費細則。

根據康州當地警方，槍擊案發生在4日晚7時25分左右，當時警方收到槍聲探測系統「ShotSpotter」的槍案報告以及數通報警電話，與急救人員一同趕到現場，在康州Bridgeport的波士頓大道15-25號的一棟公寓旁邊，發現林嘉斌身中數槍，躺倒在地，已失去意識，被宣告當場死亡。

警方徒步搜索，在Tudor街鎖定一名17歲的持槍嫌疑人，在案發現場發現的彈殼，也與他身上找到的槍枝相符。

據當地警方表示，兇嫌因為搶劫未遂起殺心，當場被捕，被控謀殺、一級企圖搶劫、干擾警務、襲警、無證攜槍等罪，保釋金設為300萬元。由於未成年，警方並未公布嫌犯身分。

當地警方表示，兇嫌因為搶劫未遂起殺心，當場被捕。圖為案發現場。(取自News12...
當地警方表示，兇嫌因為搶劫未遂起殺心，當場被捕。圖為案發現場。(取自News12視頻)

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