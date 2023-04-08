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防校園槍擊 5月起紐約市公校 加裝門鎖攝像頭

記者張晨／紐約報導
為預防大規模校園槍擊案，紐約市公校將於5月開始於大門加裝門鎖攝像頭安全系統。(市長辦公室提供)
為預防大規模校園槍擊案，紐約市公校將於5月開始於大門加裝門鎖攝像頭安全系統。(市長辦公室提供)

可望明年春天全部完成安裝

為防止大規模的校園槍擊事件，紐約市府7日在全市安保簡報會上宣布，將耗資7800萬元，從5月開始，在全市所有公立小學的前門安裝「門鎖攝像頭系統」，預計全市所有公校，將可於明年春天完成安裝。

該項目率先從小學開始，市教育總監班克斯(David Banks)表示，鑑於最近全國有許多學校都收到了各類暴力案件的恐嚇，希望到明年春天，所有學校都能安裝此類門鎖攝像頭，為防止大規模校園槍擊事件的再次發生做好萬全準備。

為預防大規模校園槍擊案，紐約市公校將於5月開始於大門加裝門鎖攝像頭安全系統。圖為...
為預防大規模校園槍擊案，紐約市公校將於5月開始於大門加裝門鎖攝像頭安全系統。圖為2月在布碌崙威廉斯堡特許高中發生的校園槍擊案。(歐新社)

目前公校並未裝智能門鎖

目前紐約市的公校前門並沒有智能門鎖，僅依賴市警的校園安全人員把手，班克斯在2月的教育政策小組(Panel for Educational Policy)會議上，要求成員批准4260萬元的資金，用於安裝智能門鎖、攝像系統以及防盜報警器。

他在7日的簡報會上，公布了項目推進的時間表，並指出在學校上學時，課程一旦開始，學校的前門就會被鎖上，任何訪客在進入校園內，都必須透過裝有安全系統的前門進入，並露出他們的真容。

該計畫此前就受到外界諸多質疑，比如監控視頻將存儲在哪裡，誰有權訪問瀏覽；另外也有批評人士指出，一些案件發生在校園周邊，而非校內，上述計畫耗資巨大卻可能達不到預期的效果。

安保專家憂維安效果不大

校園安保專家擔心，該計畫可能會導致所謂的維安劇場(Security theater)效應，煞有介事地布置各種道具、 門禁、 安檢關卡， 儼然一付嚴陣以待隨時準備好要應付各類危險事件的態勢； 但其實戲劇效果遠大於真正的維安效果。

專家認為，當局更應該將注意力轉向學生以及教職人員，因為「當安全措施失效時，都是人為因素造成的」。

市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)則在今年第一季犯罪率簡報中指出，紐約市未成年者參與犯罪活動年齡愈來愈低；截至今年3月底的統計數據，有12%的槍擊案受害者為未成年人，11%的持槍逮捕為未成年人，25%的搶劫逮捕也為未成年人，問題不可小覷。

紐約市 公校 槍擊

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