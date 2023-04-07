政府樓送餐遇搶 華裔外賣郎被捅數刀重傷

市警五分局和PSA4警員降現場圍住。(記者張晨／攝影)

(影音來源：記者張晨)

曼哈頓華埠6日下午發生一起重罪攻擊案，一非洲裔男子持刀捅傷了正在送餐的華裔 外賣郎，導致受害者身中數刀倒在樓道的血泊之中；截止記者發稿，嫌犯仍在逃，傷者送醫生死未卜。

警方表示，案件發生在當日下午2時50分，在聖詹姆士坊(Saint James Place)15號的史密斯政府樓 (Alfred E. Smith Houses)中，一華裔外賣郎在送餐至樓內時遭遇搶劫，嫌犯拔刀相向，連捅受害者數刀後逃離現場。

該案發地點距離市警總局僅一街之隔，且案發當天氣溫宜人，不少住戶在樓前廣場的長椅上的休息聊天；案發樓口被轄區市警五分局和專管政府樓的第四警察服務區(Police Service Area 4)封鎖。

樓道內血跡斑斑，但警方已拉上警戒綫，阻止住戶及圍觀者靠近，住戶需轉向樓後其他入口，目前尚未知曉受害者傷情是否危及生命；但知情人士稱，傷者被送醫時以意識模糊且渾身是血。