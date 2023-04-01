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紐約垃圾堆放新規今上路 違者將警告

記者高雲兒／紐約報導
一個月寬限期後，違規者可能被罰款。(記者高雲兒／攝影)
一個月寬限期後，違規者可能被罰款。(記者高雲兒／攝影)

紐約市的垃圾堆放新規將於今日(4月1日)生效，民眾需在晚6時或8時才可將垃圾堆放在路邊等待收集；根據市府，將有一個月的寬限期，違規者會收到書面警告，待5月1日規定正式實施後，曾收警告住宅會成為首批複檢目標，若不改善將被罰款。

目前規定，民眾在垃圾回收日的前一天下午4時後，可把自家垃圾放在人行道；根據新規，4月1日起，住宅建築的居民有兩種選擇：下午6時後，擺在街邊等待收集的垃圾必須用不超過55加侖且帶安全蓋的垃圾桶裝；黑色塑膠袋裝的垃圾，晚上8時後才能擺在路邊。

需要把垃圾放在路邊的商家也有兩種選擇：若使用有安全蓋的垃圾桶，可在打烊前一小時把垃圾放在路邊，或在晚上8時後把垃圾袋放在路邊，隔天開業時必須將垃圾桶從路邊移走。

新規將有一個月的寬限期，在此期間，居民和商家將收到書面警告。在5月1日後，收到警告的違規者將率先接受檢查，如住戶和商家不遵守規定，可能會被罰款。市府表示，無論哪種方式，都是為了午夜前把垃圾倒出去，以確保垃圾被及時收走。

去年秋天，市長亞當斯(Eric Adams)首次宣布這一計畫。他表示，自1969年起實施的現行垃圾政策已經過時，引來老鼠。根據市衛生部門數據顯示，去年紐約市的老鼠出現翻了一番。今年初一項研究發現，紐約市數百萬只野生老鼠可能攜帶新冠病毒，再次提高了動物向人類傳播病毒的可能性，目前潛在的威脅尚不清楚。

更多規定，可至清潔局官網nyc.gov/SetoutTimes查詢。

紐約市垃圾新規將於4月1日上路，有一個月寬限期。(記者高雲兒／攝影)
紐約市垃圾新規將於4月1日上路，有一個月寬限期。(記者高雲兒／攝影)

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