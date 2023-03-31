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國際藝術博覽會 台灣2展區吸睛

記者劉梓祁／紐約報導
林世寶展區。(記者劉梓祁／攝影)
林世寶展區。(記者劉梓祁／攝影)

紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)31日起在曼哈頓36號碼頭(Pier 36)舉辦，上百位藝術家進駐，其中包括協和山莊邀請的兩位台灣藝術家蔡育田和林世寶，帶來最新作品並分享創作經歷。

紐約國際藝術博覽會31日起舉辦。(記者劉梓祁／攝影)
紐約國際藝術博覽會31日起舉辦。(記者劉梓祁／攝影)

雕塑家蔡育田表示，今年是第一次參加此博覽會，專程從台灣來美交流學習，並帶來分置各地的雕塑作品微縮模型供展出，主題為「居心流」(Flow with the Spirit of Water)，作品多用鏡面不鏽鋼製成，體現如清水般的清涼剔透，給觀賞者帶來沈靜的感受和思考。

三年前以大型雕塑「水做精神玉作魂」奪得有「設計界奧斯卡」之稱的義大利國際設計大賽A' Design Award and Competition白金獎，蔡育田是台灣首位獲得此獎項的藝術家，此作品目前被放置在台灣竹北昌益科技產發園區。蔡育田稱，許多創作靈感都來自對都市生活的觀察和對「心流」狀態的思考：都市人生活匆忙、思緒紛雜，作品放置公共空間，希望人們在繁忙生活中可找回平靜的心靈境界，關心周遭人事物。

蔡育田展區。(記者劉梓祁／攝影)
蔡育田展區。(記者劉梓祁／攝影)

藝術家林世寶今年二次參展，帶來名為「黃金年代」(Golden Age)的主題展覽，包含平面繪畫與立體雕塑。繪畫作品體現對懷舊和新世紀的嚮往暢想，展現生生不息的宇宙觀，使用大量金色和金箔表現太空的無限和壯麗；雕塑作品是對繪畫的延伸，使用來自門窗工廠的廢棄窗材，重新加熱、塑形、鍍金，融入和定情物有關的元素，打破傳統審美認知。

作為協和山莊的駐廠藝術家，林世寶表示今年也有一組專為俄烏戰爭所創畫作；自從入侵開始後，每天會用一小時創作一幅小型畫，如今已有數百幅，直到戰爭結束才停止；也沿襲去年計畫，將藝術品銷售所得的60%捐出，用於烏克蘭難民援助及人道藝術計畫，去年籌得的款項已用於購買救護車，並親自與團隊前往烏克蘭邊境捐贈。

藝術展將從3月31日持續至4月2日，蔡育田的展位為302號，林世寶展位為209號，更多信息可在https://redwoodartgroup.com/查看。

林世寶俄烏戰爭作品。(記者劉梓祁／攝影)
林世寶俄烏戰爭作品。(記者劉梓祁／攝影)

雕塑 烏克蘭 義大利

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