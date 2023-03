國際藝術博覽會 台灣2展區吸睛

林世寶展區。(記者劉梓祁/攝影)

紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)31日起在曼哈頓36號碼頭(Pier 36)舉辦,上百位藝術家進駐,其中包括協和山莊邀請的兩位台灣藝術家蔡育田和林世寶,帶來最新作品並分享創作經歷。

紐約國際藝術博覽會31日起舉辦。(記者劉梓祁/攝影)

雕塑 家蔡育田表示,今年是第一次參加此博覽會,專程從台灣來美交流學習,並帶來分置各地的雕塑作品微縮模型供展出,主題為「居心流」(Flow with the Spirit of Water),作品多用鏡面不鏽鋼製成,體現如清水般的清涼剔透,給觀賞者帶來沈靜的感受和思考。

三年前以大型雕塑「水做精神玉作魂」奪得有「設計界奧斯卡」之稱的義大利 國際設計大賽A' Design Award and Competition白金獎,蔡育田是台灣首位獲得此獎項的藝術家,此作品目前被放置在台灣竹北昌益科技產發園區。蔡育田稱,許多創作靈感都來自對都市生活的觀察和對「心流」狀態的思考:都市人生活匆忙、思緒紛雜,作品放置公共空間,希望人們在繁忙生活中可找回平靜的心靈境界,關心周遭人事物。

蔡育田展區。(記者劉梓祁/攝影)

藝術家林世寶今年二次參展,帶來名為「黃金年代」(Golden Age)的主題展覽,包含平面繪畫與立體雕塑。繪畫作品體現對懷舊和新世紀的嚮往暢想,展現生生不息的宇宙觀,使用大量金色和金箔表現太空的無限和壯麗;雕塑作品是對繪畫的延伸,使用來自門窗工廠的廢棄窗材,重新加熱、塑形、鍍金,融入和定情物有關的元素,打破傳統審美認知。

作為協和山莊的駐廠藝術家,林世寶表示今年也有一組專為俄烏戰爭所創畫作;自從入侵開始後,每天會用一小時創作一幅小型畫,如今已有數百幅,直到戰爭結束才停止;也沿襲去年計畫,將藝術品銷售所得的60%捐出,用於烏克蘭 難民援助及人道藝術計畫,去年籌得的款項已用於購買救護車,並親自與團隊前往烏克蘭邊境捐贈。