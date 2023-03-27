我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九啟程祭祖：我去大陸等36年 實在久了點

氣象局示警 金山灣區今有霜凍、風暴來襲

暖冬 紐約花粉季今年更早更長 專家建議 睡前洗澡、睡覺緊閉門窗

記者和釗宇╱紐約報導
春天開始花粉過敏季，專家稱今年暖冬，紐約市等地花粉熱過敏症狀可能會更嚴重，儘量待在室內。(取自市衛生局推特)
春天開始花粉過敏季，專家稱今年暖冬，紐約市等地花粉熱過敏症狀可能會更嚴重，儘量待在室內。(取自市衛生局推特)

春季已然到來，但不巧的是，春季同樣是花粉過敏高發的季節；研究顯示，由於剛剛過去的暖冬，今年的花粉季可能比以往開始地更糟，而且時間更長；專家建議，睡前洗澡、睡覺緊閉門窗，使用抗過敏的非處方藥，有助於緩解過敏症狀。

羅切斯特大學醫學院副教授賓吉曼(Theresa Bingemann)表示，通常3月的最後一周標誌著過敏季的開始，但今年的情況有所不同，氣溫抓暖讓更多植物復甦更早；「人們注意到剛剛經歷暖冬，氣溫轉暖更早，因此我們將更快看到花粉季到來；過去幾年，隨著氣候變遷和全球變暖，花粉季開始的時間變早，持續時間也更長，花粉數量也增加。」

她表示，季節性過敏是很常見的，全美有超過6000萬人季節性過敏，無論是春天的花粉季、夏天對草過敏還是冬天對黴菌過敏；「因此，每個人的過敏季持續多長時間，取決於過敏原是什麼；但不巧的是，對於很多人來說，過敏季現在已經開始，要到11月霜降後才能結束；總體來說，在花粉季開始的頭兩周，有關過敏的求助電話就會顯著增加，人們都會抱怨過去幾周感覺不太好。」

賓吉曼說，過敏的主要症狀是流鼻涕，其中最大的原因是搔癢，「很多時候人們會揉一揉鼻子，他們就會打很多噴嚏，這叫做過敏性敬禮癥，因為太癢了。」

羅格斯大學醫學院教授蒙特萊昂(Catherine Monteleone)則表示，過敏患者每年出現症狀的時間都相同，症狀也會包括畏寒，這將導致發燒、疼痛等不太典型的過敏症狀，此外還有頭痛、疲乏和氣喘，「另一方面，畏寒與眼睛癢、打噴嚏通常不會同時發生，但在一些人身上可能出現。」

好在，目前有不少抗過敏的非處方藥可以緩解症狀，例如抗組胺藥(antihistamines)、鼻噴霧等，同時做好一些基本注意事項，也可以幫助緩解症狀；賓吉曼還說，晚上洗澡也能緩解過敏，「在入睡之前將所有花粉從身上沖掉，睡覺時緊閉窗戶，使用空調。」

今年花草植物3月就釋出大量花粉，可能與異常溫暖且無降雪的冬季氣候相關。(Gett...
今年花草植物3月就釋出大量花粉，可能與異常溫暖且無降雪的冬季氣候相關。(Getty Images)

過敏 醫學 暖冬

上一則

「夢想綻放」梅西花展揭幕 玫瑰、茉莉、薰衣草…打造天空之城

延伸閱讀

宛如末日電影…神秘紅色物體吞噬消防栓 專家無解

宛如末日電影…神秘紅色物體吞噬消防栓 專家無解
凝聚關愛 大紐約僑界急難救助協會年會

凝聚關愛 大紐約僑界急難救助協會年會
「最後生還者」？澳神秘紅色物體吞噬消防栓 專家無解

「最後生還者」？澳神秘紅色物體吞噬消防栓 專家無解
貴和中醫精治花粉過敏　配製過敏靈飲改善嚴重症狀

貴和中醫精治花粉過敏　配製過敏靈飲改善嚴重症狀
擔心被中國報復 專家：越南不願升級美越全面夥伴關係

擔心被中國報復 專家：越南不願升級美越全面夥伴關係

熱門新聞

大樓傳出劇烈震動，員工全都嚇得趕緊撤離。(取材自推特)

紐約新地標不牢固？93層高樓狂晃 員工嚇到快逃

2023-03-22 20:21

紐約法拉盛大火 公寓頂燒穿…華婦正在烹飪 關火急逃

2023-03-20 15:02
警察命令部分違規小販收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約皇后區法拉盛掃蕩攤販 逮5華人賣假貨

2023-03-23 07:41
火災現場。(記者劉梓祁／攝影)

紐約華埠火災現場 有人逃生未穿衣 有人含淚找老伴

2023-03-25 11:05
班森賀日前發生一起嚴重車禍。(本報檔案照)

紐約布碌崙「嚴重無證駕駛」 過馬路華婦慘遭撞死

2023-03-21 18:39
圖為警消搶救現場。（截自NBC4 NY）

5童死亡 紐約16歲少年駕車 撞樹釀慘劇

2023-03-20 00:44

超人氣

更多 >
「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?

「你的名字」導演新作大賣 為何許多觀眾中途離場?
Tesla生產成本砍50% 同業頭大

Tesla生產成本砍50% 同業頭大
「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看

「媽的多重宇宙」製片人忘還租車 溫馨結局逾百萬觀看
美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？

美年輕人愛用中國App 包辦3月下載排行前4名：強在哪？
唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸

唐嫣去哪了？被擋門外20分鐘離譜原因曝光粉氣炸