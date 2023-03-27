暖冬 紐約花粉季今年更早更長 專家建議 睡前洗澡、睡覺緊閉門窗
春季已然到來，但不巧的是，春季同樣是花粉過敏高發的季節；研究顯示，由於剛剛過去的暖冬，今年的花粉季可能比以往開始地更糟，而且時間更長；專家建議，睡前洗澡、睡覺緊閉門窗，使用抗過敏的非處方藥，有助於緩解過敏症狀。
羅切斯特大學醫學院副教授賓吉曼(Theresa Bingemann)表示，通常3月的最後一周標誌著過敏季的開始，但今年的情況有所不同，氣溫抓暖讓更多植物復甦更早；「人們注意到剛剛經歷暖冬，氣溫轉暖更早，因此我們將更快看到花粉季到來；過去幾年，隨著氣候變遷和全球變暖，花粉季開始的時間變早，持續時間也更長，花粉數量也增加。」
她表示，季節性過敏是很常見的，全美有超過6000萬人季節性過敏，無論是春天的花粉季、夏天對草過敏還是冬天對黴菌過敏；「因此，每個人的過敏季持續多長時間，取決於過敏原是什麼；但不巧的是，對於很多人來說，過敏季現在已經開始，要到11月霜降後才能結束；總體來說，在花粉季開始的頭兩周，有關過敏的求助電話就會顯著增加，人們都會抱怨過去幾周感覺不太好。」
賓吉曼說，過敏的主要症狀是流鼻涕，其中最大的原因是搔癢，「很多時候人們會揉一揉鼻子，他們就會打很多噴嚏，這叫做過敏性敬禮癥，因為太癢了。」
羅格斯大學醫學院教授蒙特萊昂(Catherine Monteleone)則表示，過敏患者每年出現症狀的時間都相同，症狀也會包括畏寒，這將導致發燒、疼痛等不太典型的過敏症狀，此外還有頭痛、疲乏和氣喘，「另一方面，畏寒與眼睛癢、打噴嚏通常不會同時發生，但在一些人身上可能出現。」
好在，目前有不少抗過敏的非處方藥可以緩解症狀，例如抗組胺藥(antihistamines)、鼻噴霧等，同時做好一些基本注意事項，也可以幫助緩解症狀；賓吉曼還說，晚上洗澡也能緩解過敏，「在入睡之前將所有花粉從身上沖掉，睡覺時緊閉窗戶，使用空調。」
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