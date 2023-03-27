暖冬 紐約花粉季今年更早更長 專家建議 睡前洗澡、睡覺緊閉門窗

春天開始花粉過敏季，專家稱今年暖冬，紐約市等地花粉熱過敏症狀可能會更嚴重，儘量待在室內。(取自市衛生局推特)

春季已然到來，但不巧的是，春季同樣是花粉過敏 高發的季節；研究顯示，由於剛剛過去的暖冬 ，今年的花粉季可能比以往開始地更糟，而且時間更長；專家建議，睡前洗澡、睡覺緊閉門窗，使用抗過敏的非處方藥，有助於緩解過敏症狀。

羅切斯特大學醫學 院副教授賓吉曼(Theresa Bingemann)表示，通常3月的最後一周標誌著過敏季的開始，但今年的情況有所不同，氣溫抓暖讓更多植物復甦更早；「人們注意到剛剛經歷暖冬，氣溫轉暖更早，因此我們將更快看到花粉季到來；過去幾年，隨著氣候變遷和全球變暖，花粉季開始的時間變早，持續時間也更長，花粉數量也增加。」

她表示，季節性過敏是很常見的，全美有超過6000萬人季節性過敏，無論是春天的花粉季、夏天對草過敏還是冬天對黴菌過敏；「因此，每個人的過敏季持續多長時間，取決於過敏原是什麼；但不巧的是，對於很多人來說，過敏季現在已經開始，要到11月霜降後才能結束；總體來說，在花粉季開始的頭兩周，有關過敏的求助電話就會顯著增加，人們都會抱怨過去幾周感覺不太好。」

賓吉曼說，過敏的主要症狀是流鼻涕，其中最大的原因是搔癢，「很多時候人們會揉一揉鼻子，他們就會打很多噴嚏，這叫做過敏性敬禮癥，因為太癢了。」

羅格斯大學醫學院教授蒙特萊昂(Catherine Monteleone)則表示，過敏患者每年出現症狀的時間都相同，症狀也會包括畏寒，這將導致發燒、疼痛等不太典型的過敏症狀，此外還有頭痛、疲乏和氣喘，「另一方面，畏寒與眼睛癢、打噴嚏通常不會同時發生，但在一些人身上可能出現。」