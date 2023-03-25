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紐約客談／彭博助霍楚 於公還是於私

紐約客談

前市長彭博日前被曝出暗中出資幫助霍楚，對抗民主黨極左派；當然，對抗極左對全社會來說是好事，也符合彭博一貫的中間派人設，但他此舉究竟是為公還是為私，是非曲直恐怕難以論說。

霍楚作為遞補上任的州長，從去年普選險些敗給共和黨就顯出頹勢，作為弱勢州長不斷被州議會民主黨左派拿捏；儘管她給州議會漲工資，州議會卻絲毫不領情，不但否決了霍楚的上訴法院首席法官提名，而且也拒絕接受霍楚的一些溫和派政策，包括收緊保釋制度、增加特許學校等，對霍楚的新財年預算案大部分持否定態度。

孤立無援之際，彭博等富豪伸出援手，幫霍楚買廣告對抗極左派的影響；彭博現在雖為民主黨人，但此人並不存在黨派忠誠度，早年以共和黨身分競選紐約市長，中間改成獨立黨，後又投入民主黨，到2020年一度以民主黨身分參選總統；他的所有政治行動，說好聽了是為了維護中間道路，其中暗藏的其實是他個人利益，誰有利於自己就支持誰。

當然，包括彭博在內的一眾富豪支持霍楚對抗極左，對於大環境來說是有益的；不過要說彭博只是出於政治考慮就不盡然了，他們對抗極左其中一大原因，恐怕是極左提出要增加富豪稅來補貼MTA，這會對彭博這種億萬富豪造成實質傷害。

但說到底，極左的出現是由於橫行美國40年的涓滴經濟學徹底破產，這種分配形式造成貧富分化加劇，不滿的人愈來愈多，才是極左形成的根源；在這一點上，彭博等一眾億萬富豪難辭其咎，現在反被極左壓制，正可謂始作俑者，其無後乎。

霍楚 民主黨 共和黨

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