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法拉盛小販示威 華埠25年前也曾上演

記者劉梓祁／紐約報導
如今的華埠李士提街。(記者劉梓祁／攝影)
如今的華埠李士提街。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市府及市警近日於皇后區法拉盛執法驅逐攤販，維權團體和小販示威反對。社區人士回憶，其實1990年代，華埠也經歷類似歷史，抗議針對華埠商販的清退計畫。

華埠羅斯福公園旁曾有一個龍門市場(Dragon Gate Market)，商販多是華人，經營蔬果、快餐、雜貨等，是當時居民主要購物場所之一，街道人滿為患，也常引人抱怨衛生問題。繁榮持續至1998年12月，市場經營公司無力向市府繼續支付租金，市府決定關閉市場，大量商販不滿，傾注大量金錢和心血的攤位即將消失，作為移民對未來一片迷茫。

除租金問題，市府還指許多攤位結構違法，負責管理的公園局稱，本希望市場成為露天集市，由可移動的推車組成攤位，但不料許多商販用金屬違規改造，陸續開罰。

為表達不滿和爭取利益，華人商販沒有執行撤出命令，還發起集體訴訟和組織示威，在市府前譴責時任市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，但市府無回應；當年兔年春節的第三天，行動升級為羅斯福公園抗議，小販挽手走上格蘭街(Grand St)。

龍門市場在1993年建成，此前華人小販多在格蘭街擺攤，小義大利商戶批評華人「髒又臭」。華埠燒臘店主李先生稱，當年市場在格蘭街和李士提街(Chrystie St)交口附近，是很多新移民的第一站，幾乎什麼都能買到，價格便宜。

社區人士陳家齡回憶，當年市場內店鋪多用金屬搭建並彼此分隔，攤位掛一盞小燈，頗有六、七十年代香港街市的感覺，但因人多、管理困難，周邊衛生始終不盡人意；抗爭發生後不久，羅斯福公園就開始翻新工程。華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，進入21世紀後，華埠無證小販現象一直處在反覆狀態，但如今多數街邊商販都是持證照合法經營。

華埠 華人 租金

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