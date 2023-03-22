川普大樓外 支持者舉牌 警戒備

支持者持川普2024和嘲諷拜登的標語。(記者顏嘉瑩／攝影)

前總統川普 涉封口費案，日前在社群媒體指自己本周將被逮捕，喊話支持者動員抗議；21日在曼哈頓 第五大道的川普大樓前，聚集零星支持者舉牌，但未出現人潮，反倒有許多市警和媒體嚴陣以待。

21日中午在川普大樓前出現約十多名支持者，但大多並未穿戴支持川普的帽子或衣服，僅有一名男子舉「川普2024」的牌子，支持他2024年參選總統，其他支持者則在街邊觀望；經過川普大樓的車輛，有些按喇叭，與舉牌者互動。

現場不時有市警巡邏，多數待在大樓內，定時走到街上查看情形，還有零星市警及警車等待在一、兩個街區外，以應對不備情況。

一名川普支持者表示，此次曼哈頓檢察官白艾榮(Alvin Bragg)起訴川普的行動為「政治動機」；另一戴「讓美國再次偉大」(MAGA)紅色棒球帽的支持者，持「Let's Go Brandon」橫幅，嘲諷總統拜登。

從路易斯安納州到紐約市 觀光的伯尼斯(Travis Bournes)夫婦，當天特地帶著四歲女兒到川普大樓前停留拍照，表示只有在紐約市，才能看到這樣的情景。伯尼斯說，川普若被逮捕，人民將會見證美國歷史重要時刻，無論川普是否曾任總統，「天子犯法與庶民同罪」，若他真違反競選財務法，應受司法處置。