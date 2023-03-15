增加特許學校 紐約州參眾議會都不挺預算案 霍楚將進行談判

特許學校被許多家長視為公校教育的替代選擇。(美聯社)

紐約州參議會14日最新公布的預算 中，未列入州長霍楚 (Kathy Hochul)上月提議的取消特許學校上限計畫；而根據最新報告，州眾議會的預算計畫中，預計也不會包含霍楚的該項計畫；這代表著參、眾議會都可能拒絕增加特許學校數量提議。

霍楚月前公布的新財年預算中，有意取消各區特許學校數量上限，並授權允許為放棄、撤銷、中止、不續約的特許學校重新核准授權。州長辦公室表示，這項變化將允許紐約市核准更多特許學校，滿足家長需求。

參議會14日公布的預算中，未將霍楚的該提議包含在內，意味著拒絕她對於特許學校的設限。分析人士認為，根據上周州議會出台的多項報告，議會也不會通過州長的此項計畫。

自霍楚宣布取消紐約市特許學校上限以來，包括劉醇逸在內的多名州議員聯合教師工會強烈反對，認為這是浪費教育經費，擠占傳統公校的資源。而紐約市教育局 對此持開放態度，市教育總監班克斯(David Banks)認為，只要家長和學生需要特許學校，市府會全力支持。

目前，州參議會和眾議會公布的預算決議尚不具有約束力，最終的預算案將在4月1日敲定，而霍楚將在此之前同議會進行談判。

「我認為給家長更多的教育選項是有意義的。」霍楚13日表示，「我所做的只是回應那些想要有更多選擇權的家長，特別是非洲裔和西語裔社區，他們呼籲能有特許學校這個選擇，面對他們的訴求，很難說不。」

「我想為這個問題注入一個常識性的解決辦法。」她補充，「我們將看到特許學校擴大的計畫在預算中體現，一切都會很快開始，我不希望預算不按時推出。」