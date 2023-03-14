拉瓜地亞機場快線 宣告出局

拉瓜地亞機場快線項目被否決，圖為機場快線效果圖。(紐新航港局提供)

此前曾被告上法院而停建、後又重新提案的「拉瓜地亞機場 快線」(LaGuardia Airtrain)，相關專家小組經17個月研究，否決提議，建議加強機場的公車服務，州長霍楚 (Kathy Hochul)及多位民代對此表示支持，呼籲改善公車及考慮渡輪服務。

由前州長葛謨(Andrew Cuomo)提出、飽受爭議的該項目，耗資21億元，設有曼哈頓中城、皇后區 威利點(Willets Point)、及機場三站，並將在威利點與地鐵七號線相連。該項目此前曾被多個社區組織告上法院，並於2021年10月應州長霍楚要求停建，不過紐新港航局(Port Authority)在年3月提交的14項機場交通方案中「死而復生」。

此次紐新港航局的專家小組經過17個月的討論研究後否決，提議提升公車服務，建議在機場及皇后區阿斯托利亞-特馬斯大道(Astoria-Dirmars Blvd)地鐵站之間，設立一站式接駁車(shuttle bus)，或改善傑克森高地(Jackson Height)始發的Q70公車服務。

據了解，Q70公車自去年起改為免費，為全市最受歡迎的公車路線之一，專家小組建議，在Q70公車行經的北方大道以及阿斯托利亞大道(Astoria Blvd)間的布碌崙(布魯克林)皇后區高速公路(Brooklyn Queens Expressway)北行路段，設立總長一哩的公車專用道加快服務。

州長霍楚聲明中指，接受專家小組建議，並期待立即實施這些建議。皇后區長理查茲(Donovan Richards)13日表示，州長及紐新港航局作法正確，機場快線在財政上「可疑」，對機場周圍社區也無明顯益處，如何解決機場交通，還需商議，呼籲政府研究，也同樣考慮渡輪服務。

紐新港航局表示，公車服務改善的費用預估不到6億元，遠低於興建機場快線成本，董事會將有最多90天時間審查這些建議並批准相關計畫。