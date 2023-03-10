我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

黃妮可案兇嫌出庭辱家屬 疑精神異常

記者張晨／紐約報導
另一兇嫌桑提亞哥仍在逃。(市警提供)
另一兇嫌桑提亞哥仍在逃。(市警提供)

槍殺、焚屍23歲華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)的兇嫌桑德斯(Jahmel Sanders)本周被捕，警方稱他曾試圖和警員打鬥拒捕，逃亡期間一直進出於精神病遊民收容所，並常吹噓自己殺了人；上庭時更歪頭向死者家屬輕佻眨眼；黃妮可的母親則表示，她見過兇嫌，經常光顧自己的中餐廳，「女兒曾幫過他們！」

市警總探長西格(James Essig)表示，去年7月，警方已經確認兇手身分，經過十個月調查，在桑德斯女友位於布朗士的家中將其逮捕；「警員上門時，桑德斯開門，並與警員打鬥。」桑德斯目前被控罪名包括謀殺、過失殺人、搶劫、重大盜竊、綁架、縱火、非法使用槍枝和非法持有武器。警方表示，另一嫌犯34歲的桑提亞哥(Steven Santiago)很可能在新州藏匿。

據一位鄰居稱，桑德斯一直住在一家為精神病患者和遊民提供輔助護理的機構，他常吹噓自己殺過人；他居無定所，常聽到他在走廊尖叫，「那些狗娘養的要來抓我了！」

桑德斯被捕後出庭時，朝坐在旁聽席的受害者家屬輕佻眨了眨眼。黃妮可的母親陳艾米(Amy Chan)在華埠格蘭街經營「華隆」中餐廳(Wa Lung Kitchen)，她說，「看到這兩人(嫌犯)照片，我一眼就認出了他們，女兒曾想幫他們吃飽。嫌犯認識女兒，也認識帕瑞拉，他們都是一個圈子的人。」

去年5月16日凌晨，布朗士的海岸路(Shore Road)發生凶殺案，警方在發現一輛被大火吞噬的汽車，22歲的帕瑞拉(Jesse Parrilla)和23歲的黃妮可(Nikki Huang，音譯)被燒成焦屍；法醫表示，帕瑞拉胸部和頭部中槍，黃妮可頭部和頸部中槍，警方確定兩人遭槍殺焚屍。該案涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，桑德斯與桑提亞哥均為幫派成員。

警方呼籲知情者提供線索，並提供1萬元懸賞在逃嫌犯桑提亞哥；可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 https://crimestoppers.nypdonline.org/，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。

被捕嫌犯桑德斯。(市警提供)
被捕嫌犯桑德斯。(市警提供)
死者黃妮可。(記者張晨╱翻攝)
死者黃妮可。(記者張晨╱翻攝)

桑德斯 布朗士 遊民

上一則

聯合國婦女地位大會 談「數位時代性別平等」 台分享經驗

下一則

法拉盛購物月起跑 4月1日前消費抽1000元

延伸閱讀

紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 非裔嫌犯落網

紐約韓裔雜貨店員遭槍殺 非裔嫌犯落網
槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客

槍殺焚屍黃妮可 兇嫌輕佻擠眼…黃母：他是餐廳常客
美股道瓊早盤上漲150點 上周初領失業金人數超預期

美股道瓊早盤上漲150點 上周初領失業金人數超預期
黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網

黃妮可槍殺焚屍案 1嫌遊民所落網
槍殺焚屍紐約下東城華女 案發近1年兇手布朗士落網

槍殺焚屍紐約下東城華女 案發近1年兇手布朗士落網

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客