黃妮可案兇嫌出庭辱家屬 疑精神異常

另一兇嫌桑提亞哥仍在逃。(市警提供)

槍殺、焚屍23歲華裔女子黃妮可(Nikki Huang，音譯)和其22歲男伴帕瑞拉(Jesse Parrilla)的兇嫌桑德斯 (Jahmel Sanders)本周被捕，警方稱他曾試圖和警員打鬥拒捕，逃亡期間一直進出於精神病遊民 收容所，並常吹噓自己殺了人；上庭時更歪頭向死者家屬輕佻眨眼；黃妮可的母親則表示，她見過兇嫌，經常光顧自己的中餐廳，「女兒曾幫過他們！」

市警總探長西格(James Essig)表示，去年7月，警方已經確認兇手身分，經過十個月調查，在桑德斯女友位於布朗士 的家中將其逮捕；「警員上門時，桑德斯開門，並與警員打鬥。」桑德斯目前被控罪名包括謀殺、過失殺人、搶劫、重大盜竊、綁架、縱火、非法使用槍枝和非法持有武器。警方表示，另一嫌犯34歲的桑提亞哥(Steven Santiago)很可能在新州藏匿。

據一位鄰居稱，桑德斯一直住在一家為精神病患者和遊民提供輔助護理的機構，他常吹噓自己殺過人；他居無定所，常聽到他在走廊尖叫，「那些狗娘養的要來抓我了！」

桑德斯被捕後出庭時，朝坐在旁聽席的受害者家屬輕佻眨了眨眼。黃妮可的母親陳艾米(Amy Chan)在華埠格蘭街經營「華隆」中餐廳(Wa Lung Kitchen)，她說，「看到這兩人(嫌犯)照片，我一眼就認出了他們，女兒曾想幫他們吃飽。嫌犯認識女兒，也認識帕瑞拉，他們都是一個圈子的人。」

去年5月16日凌晨，布朗士的海岸路(Shore Road)發生凶殺案，警方在發現一輛被大火吞噬的汽車，22歲的帕瑞拉(Jesse Parrilla)和23歲的黃妮可(Nikki Huang，音譯)被燒成焦屍；法醫表示，帕瑞拉胸部和頭部中槍，黃妮可頭部和頸部中槍，警方確定兩人遭槍殺焚屍。該案涉及曼哈頓下城黑幫爭鬥，桑德斯與桑提亞哥均為幫派成員。