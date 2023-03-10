我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華醫馬里布豪宅二度出售 開價6800萬

綁架4美國人引眾怒 墨販毒集團發信道歉、交5兇手跪地

紐約高中放榜 維權組織促全面取消抽籤

記者張心／紐約報導
紐約市高中錄取結果放榜，新規實施統計待教育局公布。圖為史岱文森高中。(美聯社)
紐約市高中錄取結果放榜，新規實施統計待教育局公布。圖為史岱文森高中。(美聯社)

紐約市高中錄取結果於9日放榜，相比於去年6月公布錄取結果，今年市教育局(DOE)的節奏加快不少，成為近年來最早發放通知的一年。教育維權組織Place NYC再度呼籲當局應全面放棄抽籤錄取方式，改回以考試成績篩選的招生模式。市教育局暫未公布具體錄取及抽籤分配等統計數據，表示將有進一步分析。

市教育局放榜普通公立高中和特殊高中的錄取結果，學生和家長可登入個人Myschools帳號，查詢放榜通知。申請特殊高中者可在個人帳號頁面看到SHSAT考試成績、及最多一所的特殊高中錄取通知；未被錄取的學生則不會顯示任何錄取通知，特殊高中也並未設立候選名單(Waitlists)。

「這是多年來最早放榜的一次，從恢復按照成績篩選，到提供清晰的申請程序，市教育局此次有了進步，但還不夠。」Place NYC發表聲明稱，繼續使用抽籤形式來決定學生錄取的方式「不公平也不公正」，建議平時成績、州考成績、其他學術評估應該成為錄取的主要標準。

市教育局本次的錄取結果，基於去年9月底公布的篩選規則，即高中採用抽籤入學方式，但優先錄取七年級成績排名全市前15%的學生，當這些第一梯隊的學生都被錄取後，才會考慮其他學生。

Place NYC聯合主席莫美倫(Maud Maron)表示，公校生應該按照自己曾經努力而獲得的成績，進入與付出程度相匹配的學校，而不是被告知獲得一個糟糕的抽籤結果。再者，考慮到每所學校95分的水平和概念不同，應該建立統一的、標準化的考試指標，作為公平招生準則。該組織強烈建議在明年的錄取中，將州考成績作為評量指標，而且趕在今年4月州考前，儘速做出變革並通知學生及家長。

Place NYC並指，恢復按照標準化考試成績為招生準則的改革，不僅適用於高中，也同樣應在小學、初中推行。「我們應該用非抽籤的招生方式，獎勵努力學習的學生，從全市的幼兒園到高中，招生層面增加更多一致、可預測、透明的錄取方式，提升學生的學習及成績。」

去年抽籤新規實行第一年，很多高分華人學生落榜，Place NYC在市教育局門口舉...
去年抽籤新規實行第一年，很多高分華人學生落榜，Place NYC在市教育局門口舉行大型抗議集會。（記者張心／攝影）

教育局 招生 特殊高中

上一則

遏止仇恨犯罪 「旁觀者」介入事件5方法

下一則

華裔主播呂勇詩：失智父當街被推倒 更知他人幫助可貴

延伸閱讀

最早的一次…紐約市高中放榜 PlaceNYC籲改回成績篩選

最早的一次…紐約市高中放榜 PlaceNYC籲改回成績篩選
市教育局推網課拚州會考 家長不滿

市教育局推網課拚州會考 家長不滿
抵制鬆綁特許學校 28學區決議案過關

抵制鬆綁特許學校 28學區決議案過關
地鐵離峰時段增班 維權組織要求撥款

地鐵離峰時段增班 維權組織要求撥款
交通維權組織致信州議會 要求增加非高峰時段地鐵班次

交通維權組織致信州議會 要求增加非高峰時段地鐵班次

熱門新聞

67歲亞裔收銀員 遭劫匪一槍爆頭亡 少數族裔成搶案目標

2023-03-05 09:15
紐約市將於3日傍晚下班時間出現降雪，恐對通勤造成影響。圖為紐約降雪資料照。(記者顏嘉瑩／攝影)

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

2023-03-03 07:47
非洲裔男子手提贓物交易。(記者劉梓祁／攝影)

華人商家偷竊 贓物賣華人…直擊曼哈頓華埠公園黑市

2023-03-04 07:54
華人餐廳遭打砸。(影音截圖)

法拉盛華人海鮮店 遭蒙面團夥打砸

2023-03-07 02:28
死者林嘉斌。(林錚提供)

福州父母傷病 生計堪憂…外賣郎被殺 紐約華社伸援

2023-03-08 12:27
8大道華人業主非法出租新建樓房並提供虛假陳述，被罰42萬元。(谷歌街景圖)

申報賣樓 違法現金短租 紐約布碌崙華人房東挨罰42萬元

2023-03-09 12:22

超人氣

更多 >
90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作

90歲像6、70 怎麼做到的？他：每天做這動作
參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日

參院共和黨領袖麥康諾腦震盪 將至少住院數日
世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當

世說新聞╱小心這種騙術 南加小台北月均50人上當
中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」

中國長征2D火箭德州上空解體 碎片散落範圍「數百哩」
行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客

行李箱毀損獲航空公司13賠1 婦人歡喜承諾當忠實顧客