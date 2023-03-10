紐約高中放榜 維權組織促全面取消抽籤

紐約市高中錄取結果放榜，新規實施統計待教育局公布。圖為史岱文森高中。(美聯社)

紐約市高中錄取結果於9日放榜，相比於去年6月公布錄取結果，今年市教育局 (DOE)的節奏加快不少，成為近年來最早發放通知的一年。教育維權組織Place NYC再度呼籲當局應全面放棄抽籤錄取方式，改回以考試成績篩選的招生 模式。市教育局暫未公布具體錄取及抽籤分配等統計數據，表示將有進一步分析。

市教育局放榜普通公立高中和特殊高中 的錄取結果，學生和家長可登入個人Myschools帳號，查詢放榜通知。申請特殊高中者可在個人帳號頁面看到SHSAT考試成績、及最多一所的特殊高中錄取通知；未被錄取的學生則不會顯示任何錄取通知，特殊高中也並未設立候選名單(Waitlists)。

「這是多年來最早放榜的一次，從恢復按照成績篩選，到提供清晰的申請程序，市教育局此次有了進步，但還不夠。」Place NYC發表聲明稱，繼續使用抽籤形式來決定學生錄取的方式「不公平也不公正」，建議平時成績、州考成績、其他學術評估應該成為錄取的主要標準。

市教育局本次的錄取結果，基於去年9月底公布的篩選規則，即高中採用抽籤入學方式，但優先錄取七年級成績排名全市前15%的學生，當這些第一梯隊的學生都被錄取後，才會考慮其他學生。

Place NYC聯合主席莫美倫(Maud Maron)表示，公校生應該按照自己曾經努力而獲得的成績，進入與付出程度相匹配的學校，而不是被告知獲得一個糟糕的抽籤結果。再者，考慮到每所學校95分的水平和概念不同，應該建立統一的、標準化的考試指標，作為公平招生準則。該組織強烈建議在明年的錄取中，將州考成績作為評量指標，而且趕在今年4月州考前，儘速做出變革並通知學生及家長。