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聯合國婦女地位大會 談「數位時代性別平等」 台分享經驗

記者顏嘉瑩／紐約報導
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「在數位時代下推動性別平等」論壇。(記者顏嘉瑩／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「在數位時代下推動性別平等」論壇。(記者顏嘉瑩／攝影)

第67屆「聯合國婦女地位委員會大會」(CSW67)正在進行，中華民國外交部、聖露西亞駐聯合國代表團及帛琉駐聯合國代表團9日晚在曼哈頓中城合辦台灣主場論壇，與談者在會中提到女性進入STEM領域遇到的挑戰，表示除縮短數位差距外，也應從文化、教育等著手，從基礎推動性別平等。

活動在駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦，主題為「在數位時代下推動性別平等」(Promoting Gender Equality in the Digital Age)，經文處長李光章致詞，邀請帛琉副總統席嫵杜(Uduch Sengebau Senior)發表主題演講，並由聯合國記者協會(UNCA)副會長Betül Yürük主持專題討論，聖露西亞參院議長Alvina Reynolds、中華民國國家科學及技術委員會政務副主任委員陳儀莊、國際蘭馨交流協會歐洲地區會長Carolien Demey、台灣護理學會國際事務委員會副主任委員柯乃熒、全球小紅帽協會創辦人、執行長林薇等人與談，呼籲國際社會提升女性數位時代在各領域的參與機會。

李光章表示，聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)日前警告，以目前速度，全球實現性別平等還需300年，應馬上行動；台灣在落實性別平等居領先地位，也視為基本權利，推動STEM教育有助加速實現該目標。他引述已故自由派大法官金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)的話，並表示，希望看到更多女性在數位時代中發揮並引領潮流。

陳儀莊說，希望透過此次論壇鼓勵更多女性進入STEM學科；除數位差異，女性因家庭觀念和文化，也遭遇不少困難，但舉例國科會有許多幫扶計畫，減少女性在該領域可預見的挑戰；但教育也是關鍵，通常小女生的玩具就是娃娃，男生則是汽車，選擇上就受限。應從小推動，讓更多女性體會科學有趣，職業選擇也不應受性別限制。

帛琉副總統席嫵杜表示，疫情促使個人、政府和企業重新想像數位科技，並廣為應用，這也凸顯數位科技推動性別平權的重要性；在帛琉，女性普遍學歷比男性高，但進入STEM領域少於男性，除文化影響，刻板印象、性別歧視和數位差距都是原因，要確保女性被包括在所有計畫內。

陳儀莊希望透過此次論壇鼓勵更多女性進入STEM學科。(記者顏嘉瑩／攝影)
陳儀莊希望透過此次論壇鼓勵更多女性進入STEM學科。(記者顏嘉瑩／攝影)
駐紐約台北經濟文化辦事處9日舉辦「在數位時代下推動性別平等」論壇。(記者顏嘉瑩／...
駐紐約台北經濟文化辦事處9日舉辦「在數位時代下推動性別平等」論壇。(記者顏嘉瑩／攝影)

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