華裔主播呂勇詩：失智父當街被推倒 更知他人幫助可貴

美國國家廣播公司主播呂勇詩。(記者劉梓祁／攝影)

9日舉辦的旁觀者介入座談主持人、美國國家廣播公司主播呂勇詩，身為廣東移民後裔，過去十幾年間不斷為華裔權益發聲，其患有失智 症的父親在七年前曾被陌生路人推倒送醫，讓他更加體會助人的重要，並鼓勵更多華人伸出援手。

加州出生的呂勇詩進入新聞行業前，1980年代初起在商界工作15年。他回憶，雖然在美國出生，常因亞裔 外貌遭區別對待，不論金融或科技領域。儘管他與人合夥創辦金融科技公司並成功賣出，被許多人視為成功象徵，但他決定轉行重新開始。

高中時就對新聞有興趣，當時已過30歲的呂勇詩決定成為一名記者，在一個多數人認為應安定的年紀。從新加坡 亞洲新聞台(CNA)、有線電視新聞網(CNN)到如今的國家廣播公司，他發現刻板印象仍普遍存在。

他回憶，剛當記者，常不斷被問為什麼不做財經或科技記者，看似簡單的問題夾雜對亞裔的偏見；他決心接受廣泛採訪任務，因已有太多亞裔在上述領域，「有時機會多寡也是一種歧視。」