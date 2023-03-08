紐約客談／入店先脫口罩？ 謝謝市長關心

針對蒙面劫案增多的趨勢，市長這次迅速拿出對策：「呼籲」商家要求客人進店時摘下口罩 以便錄下畫面。

這個建議看似沒什麼不妥，但介於「要求」和「建議」之間，讓人無法拿捏，也更難執行。也許，亞當斯多年的從警經歷讓他難以理解，小商家們並不具備警察 那樣大的權力和強制力。雖然商家的確有權要求不遵守規定的客人，離開自己的私人產業，但在現實中，無論是出於對損失生意的擔憂，還是對規避糾紛的考量，都讓小商家處於相對弱勢的位置，難以理直氣壯地對顧客提出法律之外的要求。

如果真心希望這個策略能夠落實，必須用正式的行政命令或通過立法程序使其具備強制性，才能交付商戶執行。如果只停留在「呼籲」，則是一種「懶政」行為，只是用口號推卸本該由政府承擔的責任。

疫情 三年來，口罩作為「口水戰」的導火索，一直未停止加劇社會的撕裂。如今，終於很多人養成戴口罩習慣，而且理論上新冠疫情未完全消散，民眾為健康選擇繼續戴口罩保護也合理合法。要求進店脫罩，如同把戴口罩變成一種形式主義，讓其在公共場所防病毒的功能名存實亡，雖有利於防範犯罪，但仍有些考慮不周，執行起來一定會引發更多的糾紛。「呼籲」商家自行要求客人入店前脫口罩，除了造成當事人被當成嫌疑犯的冒犯與不悅，也給人一種政府躲在背後，把商家推在前面擋槍的觀感。

況且，假定「脫口罩有利於監控」確實成立，也只是在事後追究有用，能在多大程度上預防犯罪，很難說。真正危險的慣犯，會被一個監控攝像頭嚇住嗎？