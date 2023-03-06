潛在火藥桶？電動自行車和電動滑板車的火災風險怎麼管

電動自行車和電動滑板車引發火災的潛在風險令紐約市提高警覺。示意圖。（美聯社）

疫情 期間，為避免搭乘大眾交通工具帶來染疫風險，電動自行車和電動滑板車在紐約的使用激增，但在給騎乘者帶來便利的同時，也多次意外引發火災，包括放置室內和任其整夜充電至過充，可能變成危及生命財產安全的火藥桶。

紐約時報 報導，根據紐約消防局，去年，電動自行車和電動滑板車的電池在紐約造成216場火災，導致147人受傷和6人死亡，而今年截至2月27日止，造成30場火災，40人受傷、2人死亡。部分人士甚至呼籲禁用電動自行車和電動滑板車。

紐約市 議會上周批准了系列法案，包括頒定新的安全和認證標準、舉辦教育活動，以及限制使用和銷售二手或重新組裝過的電池，以減輕鋰電池帶來的火災風險。

專家說，大部分的危險來自非公開交易、翻新過、已損壞或者充電不當的電池。這些電池起火後內部化學反應可能引發出被稱為「熱失控」的增溫循環現象，火勢很難撲滅， 經常蔓延到附近的電池，甚至數小時後又重新燒起來。

消防局官員Daniel Murray說：「只要一個小電池出現故障、過充或損壞，就會以熱和有毒可燃氣體的形式釋放出大量能量。」

電腦、手機和一些家用設備裡也找得到鋰電池，但電動自行車和電動滑板車用的電池體積較大，容易受到磨損和天氣的影響，Murray解釋，這是為什麼會看到很多火災發生在它們身上。

紐約許多公寓大樓已開始要求住戶登記他們的電動自行車和電動滑板車，有些規定專用停車區，還要求要有防火設計以提升安全性，同時要求使用者學習電池安全知識，包括充電時人要待在旁邊（不能放著不管充電充整晚），以便降低風險。