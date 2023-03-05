東百老匯遊民所建案 6日開庭

大華埠民權聯盟呼籲民眾積極參加聽審，表達關注。(大華埠民權聯盟提供)

紐約市府此前選址曼哈頓華埠 東百老匯 91號，預計新建遊民 所，遭到社區堅決反對，並向法院提出控告；由社區組織的主要帶頭反對機構「大華埠民權聯盟」(Greater Chinatown Civic Coalition)4日表示，社區與市府雙方將於6日(周一)開庭，呼籲民眾積極參加線上聽審，表達關注。

大華埠民權聯盟共同主席、醫師陳建閃及律師鄭明佑等人表示，華埠是全體紐約僑胞的根，許多華人的父母、祖父母輩都居住於此，且東百老匯91號旁邊共有七家幼兒園、小學，再加上日前原址的金匯大酒店內部充滿石棉，長期吸入可能導致肺癌、石棉肺(asbestosis)或間皮瘤(mesothelioma)等，為了家中長輩和年幼子女安全，呼籲民眾透過參加庭訊，表達關注。

華埠社區在經過一年多的抗議，市議員馬泰(Christopher Marte)也在與社區商討後，提出將原址暫做難民庇護所，兩年後改建為老人公寓的計畫，不過根據該聯盟表示，當局僅願意改建成所謂的「長者遊民所」，提供給55歲以上的遊民入住。

該聯盟表示，即便改建為「長者遊民所」，但營運方並不會審核入住者的犯罪背景，再加上規畫一樓設成一間針對全曼哈頓下城遊民的診所，無法有效降低居民安全風險，因此社區無奈只能訴諸法法律。

目前社區所提訴訟理由，主要是針對遊民所的分布不公問題；目前華埠社區內已經有八間遊民所，市府計畫再新建兩間，且住客都以單身男性為主，居民擔心將帶來治安隱患；社區還主張市遊民局在過程中不透明、有程序瑕疵。

該聯盟表示，市府一直拒絕承認戒毒所、監獄、遊民所過度集中將對區域帶來安全風險，但犯罪案頻發生的羅斯福公園旁邊就有多間遊民所；去年初在公寓內遭尾隨、身中40多刀慘死的韓裔李尤娜(Christina Yuna Lee)也是遭遊民攻擊；有多間戒毒所的東百老匯上，吸引癮君子聚集，近日該處也有多個車主遭打劫搶車。

大華埠民權聯盟表示，華埠是全紐約市反亞裔仇恨犯罪案好發的第二高社區，呼籲民眾屆時踴躍出席線上聽審，時間為6日早11時，首庭將通過Microsoft Teams網上平台舉行，民眾有三個方法進入。一、直接輸入網址：shorturl.at/inHV5。 二、通過電話：(347)378-4143，輸入號碼：277 615 325#。三、進入Microsoft網站：shorturl.at/duvLN，再輸入會議號碼：282 674 503 508、及密碼：iK5AnU。