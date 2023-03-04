花旗球場蓋賭場 華人社區抗議

組織者寧子舜(發言者)呼籲大家將情況反映給民選官員。(記者高雲兒／攝影)

3日上午，以華裔為首的皇后區社區人士在法拉盛 圖書館前舉牌抗議花旗球場(Citi Field)空地興建新賭場，稱該計畫不僅帶壞風氣，且增加地稅、租金 ，表示公共資源應供公共使用；組織者呼籲該選區內的民選官員傾聽民眾聲音，站出來反對賭場，並支持社區人士提出的法拉盛社區土改計畫。

現場集合了幾十名民眾，高舉抗議牌「法拉盛不是待宰羔羊」、「華人社區不會讓你敲骨吸髓」、「不要拿我們社區的未來賭博」等，並高喊口號「不要賭場！保護法拉盛！」。

法拉盛反逼遷聯盟成員榮格(發言者)表示許多報導一再醜化亞裔熱愛賭博。(記者高雲兒／攝影)

當天集會與會組織，包括法拉盛反逼遷聯盟(Flushing Anti-Displacement Alliance)、法拉盛工人中心、法拉盛灣守護者(Guardians of Flushing Bay)，以及拯救法拉盛草原可樂娜公園(Saving Flushing Meadows Corona Park)和大法拉盛商會(Greater Flushing Chamber of Commerce)等。

法拉盛反逼遷聯盟成員榮格(Joseph Jung)表示，花旗球場周邊的50畝空地是公共資源，應供公共使用，不該將其私有，「我們還常看到種族主義新聞報導，說亞洲人對賭博的熱愛。」

不少華裔舉牌抗議。(記者高雲兒／攝影)

一名法拉盛的退休家庭護理員顧Julia表示，花旗球場土地的開發勢必引起法拉盛租金與地稅上漲，「這邊的租金和地稅本來就高，無論是生活還是做小生意，都愈來愈負擔不起。」

大法拉盛商會執行主任崔容準反對賭場將為當地帶來更多就業 機會，指大西洋城為前車之鑑，「賭場只會摧毀小生意、帶來犯罪，我們要的是真正的工作和機會。」

現場參與民眾將圖書館團團圍住。(記者高雲兒／攝影)

崔容準說，法拉盛小商家表示更想要得到商業補助，而不是成為賭場的消費者，政府應該和民眾坐下來共同商討土地改建計畫，「居民要的是自己的意見被聽見。」

反賭場者還提出法拉盛社區土改計畫，將50畝空地改為四個區域：小商家使用的A區；建設可負擔、高密度樓房的B區；供製造型企業使用的C區，以促進就業；以及供居民使用的綠地公共空間，降低洪災風險。

法拉盛工人中心代表安恩(Sarah Ahn)說，亞裔居民應該一起反對賭場計畫，並呼籲居民聯絡選區內的民選官員，包括皇后區區長理查茲(Donovan Richards)，州參議院劉醇逸、州眾議員金兌錫、市議員黃敏儀等表達意見。

「法拉盛反逼遷聯盟」、該活動組織者寧子舜表示，邀請了以上官員到抗議現場，但卻無人現身，他希望民選官員能夠為民發聲，反對該計畫，支持他們提出的土改計畫。