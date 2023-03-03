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業者：重型電池易起火 忌改裝、圖便宜省事

記者許君達／紐約報導
業者表示，容易造成火災的主要是這種重型的「電動機車」，電池儲量、電流都大，無良業者可能在保險裝置偷工減料。(記者許君達／攝影)
業者表示，容易造成火災的主要是這種重型的「電動機車」，電池儲量、電流都大，無良業者可能在保險裝置偷工減料。(記者許君達／攝影)

新冠疫期，餐飲外賣行業迅速成長，外賣郎廣泛使用的電單車也因鋰電池頻繁引發火災，飽受指責。電單車業者提醒：無須過度「汙名化」，但最好多花些錢購買高質量電池，並儘量避免使用「機車」種類的重型電動單車。

曼哈頓華埠業者陳老闆表示，一顆合格的車用鋰電池必須同時具備保險絲和電池管理系統(Battery Manage System，簡稱BMS，似一塊電路板)，等於加載雙重保險，充電時若出現過壓、過熱、短路等異常可自動斷電。然而在現實中，很多電單車使用者為圖方便或便宜，常隨意將就或私自改裝。「不同電池的電壓不同，最好一顆電池配一個專用充電器。但很多人為方便用同一個變壓器給不同電池充電，就容易出問題。」私自改裝更會把電池本身的保險系統廢掉。陳老闆說，為讓電池更持久，有人私自加大儲電空間，有人拆掉BMS，甚至他還見過有人把保護的鋼製外殼拆掉，只插一個加大的電池芯。

業者指，插電池的助力電單車相對較安全，但購買電池也不要過分貪圖便宜。(記者許君達...
業者指，插電池的助力電單車相對較安全，但購買電池也不要過分貪圖便宜。(記者許君達／攝影)

陳老闆以及另一業者劉老闆指出，造成近期電池火災的，應都是形似機車的重型電單車。重型單車需要高強度保險絲，很占空間，不規範的廠家可能會對保險絲偷工減料，造成火災隱患。而「曼哈頓主要使用的都是插電的助力自行車或滑板車，電池容量小、標準化程度高，幾乎沒發生過火災。」

劉老闆表示，現在電池市場良莠不齊，好的電池500至600元一顆，甚至比單車還貴，便宜的價錢不到300元。他介紹，現在紐約市場上的電池多數都在中國組裝，價格差異主要在一些關鍵部件的品質，比如電芯，高質量的幾乎都是日本生產。中國廠家會根據採購價出不同的貨，「給的價高，就能做出高質量的產品；若過分壓價，只會給劣質產品，甚至是翻新的舊電池。不可貪小便宜」。

陳老闆提醒，鋰電池起火一般都先有火花，不會馬上爆燃，充電時看著，一般不會釀成大禍。千萬不要趁睡覺時插上電就不管。

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