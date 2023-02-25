華女好市多遭白人夫妻攻擊送醫 警反稱受害者挑事

攻擊李潔的白人夫妻。(李潔提供)

華女 李潔日前在好市多 (Costco)賣場購物時，遭一對白人夫妻用購物車攻擊，報警後警方卻以「為何無介入糾紛、故意將事情鬧大、浪費所有人時間」之口吻質問，令華女不滿；華女送醫後診斷輕傷，並向當地民選官員辦公室陳情，要求平民投訴審查委員會(Civilian Complaint Review Board, CCRB)介入。

家住長島市的李潔表示，20日上午11時獨自一人到皇后區阿斯托利亞(Astoria)的好市多採買，排隊結帳時購物車無意碰到站在前面一對白人夫妻，不料對方轉過身後怒目圓睜，並大聲呵斥；由於不小心在先，李潔連聲向對方道歉，周圍顧客和店員也上前勸導，白人夫婦才作罷。

本以為事情就這樣結束，但當李潔推車出門時，卻被從後而來的兩記狠力擊中，差點跌倒；李潔在慌忙中才看清是剛才那對白人夫妻，嘴裡還高聲叫罵道：「我也先撞你，再和你道歉如何？」隨後準備快步離開。

李潔表示，疫情期間的紐約，她聽到、看到不少亞裔遭欺負的故事，即使她當下孤身一人，也並不認為就應該這樣被白白攻擊，於是快步上前攔住了二人並報警。

市警114分局的兩名警察 趕到現場後，其中一白人警察態度差；李潔回憶，該名警察一開口就抱怨：「這裡(好市多)像極了動物園，什麼人都有。」

隨後便開始指責她「浪費警務資源，此等糾紛不值得報案」；並稱這是李潔「自己挑撥的打鬥，不屬於騷擾或攻擊。」暗示她選擇離開，「不要浪費大家時間」。

「執法者這樣的態度更使我堅定了決心，我明言告知他要報案，且需要救護車。」李潔說，但該白人警察則開始威脅她要以「和人打鬥」的名義逮捕她；她也回應該名警察：「若有憑有據可以逮捕我，且事發時好市多員工也介入，大門外的攝像頭正對案發現場、目擊者眾多，所有事情都能看的一清二楚。」

李潔表示，她和許多華人一樣，對警察敬意有加，但未想到卻遭如此對待；她說，事發間她從未將這件事歸咎於族裔，也不認為遭遇到仇恨亞裔犯罪，「但就是這樣起因明白的攻擊，都不足以讓執法者耐心處理。」

白人警察的搭檔則態度友好，按照市警規定遞上寫有警號的名片，並多次詢問李潔需不需要幫助、協助叫救護車。