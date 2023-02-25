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新地圖疑邊緣化亞裔 紐約市選區重畫委員會挨告

記者張心／紐約報導
亞裔法律保護和教育基金民主事務總監瓦塔瑪拉，指責市選區重畫委員會罔顧民意。(取自亞裔法律保護和教育基金推特)
亞裔法律保護和教育基金民主事務總監瓦塔瑪拉，指責市選區重畫委員會罔顧民意。(取自亞裔法律保護和教育基金推特)

由於對紐約市選區畫分不滿，亞裔法律保護和教育基金(The Asian American Legal Defense and Education Fund)24日將市選區重畫委員會(NYC Districting Commission)以及市級和州級選舉委員會(Board of Elections)告上法庭，要求政府立即修改重新畫分的選區地圖；而原訂於下周二(28日)開始的紐約市2023年普選程序，可能因此推遲。

根據亞裔法律保護和教育基金向紐約州高等法院(New York County Supreme Court)提出的訴訟，市選區重畫委員會在新的分區中，將皇后區南部李奇蒙丘(Richmond Hill)、南歐松公園(South Ozone Park)等地的亞裔分割開來，削弱了社區內的孟加拉、蓋亞那(Guyanese)、旁遮普(Punjabi)、千里達(Trinidadian)、蘇利南(Surinamese)等南亞裔選民力量。

亞裔法律保護和教育基金民主事務總監瓦塔瑪拉(Jerry Vattamala)表示，作為紐約市人口增長最快的地區之一，李奇蒙丘和南歐松公園有人口密度極高的亞裔選民，然而儘管居民在選區畫分公聽階段不斷建議，市議會選區委員會依舊罔顧民意，加劇著紐約市的分裂，導致亞裔被邊緣化。

去年紐約州選區重畫地圖，也因被判違憲，導致國會議員和州參議員初選推遲；瓦塔瑪拉說，雖然訴訟時間緊張，但當時的風波，也為此次亞裔選民維權行動樹立了榜樣。

亞裔法律保護和教育基金在訴訟中，要求法院提供緊急救助，以推遲即將到來的市議會選舉程序。

「我們希望28日前能收到法院的回覆。」該團體委任律師Patrick Stegemoeller表示，雖然重畫的選區地圖三個月前就被批准了，但由於案件的複雜性，該團體直到現在才提起訴訟，「搜集證據和信息非常關鍵，這類訴訟問題屬於較新的法律議題，所以需要大量的時間來討論。」

截止目前，由15名成員組成的市選區重畫委員會尚未對此發表評論。

亞裔 紐約市 教育

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