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中城34街竊案頻傳 3緝毒犬進駐商圈幫抓賊

記者劉梓祁、張晨／紐約報導
中城商區盜賊猖獗，緝毒犬加入保安。(取自市警臉書)
中城商區盜賊猖獗，緝毒犬加入保安。(取自市警臉書)

由於紐約市入店盜竊、搶劫猖獗，許多店家鎖住商品仍難阻擋犯罪，曼哈頓34街共同發展機構(The 34th Street Partnership)近日與由前市警成員組成的警衛公司合作，增派緝毒犬入駐該區保安；該商圈因知名地標眾多，有各類犯罪活動。

34街共同發展機構涵蓋包括韓國城先驅廣場(Herald Square)、賓州車站(Penn Station)和麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)等人流密集場所，其負責安保的副總主席沃德(Kevin Ward)是前市警總局局長布拉頓(Bill Bratton)的參謀長，正簽約一家緝毒犬公司來打擊區域內猖獗的入店行竊。

沃德指出，在入駐前五天已阻止25起竊案，其中許多為慣犯，這些人看到緝毒犬而空手離開，起到震懾作用。該項目的成本「每月低至五位數，是一項必要的投資」，因為司法系統對嫌犯如此「仁慈」，導致了大量入店行竊的投訴和執法不力。緝毒犬已率先於第8大道和西34街交界處的CVS藥房部署，此區域也是盜竊案「重災區」中心。

作為與斯台普頓安保公司(Stapleton Security Services)合作的一部分，三隻緝毒犬在訓練員的陪同下，被安排在商店的前廳和店外，輪班工作，該公司由市警緊急救援部門的退休警員組成；當涉及執法時，緝毒犬更多的是吠而不是撕咬攻擊，也不會參與追捕。犬隻有捷克斯洛伐克牧羊犬Drako、比利時馬利諾犬Emirs和德國牧羊犬Del等，且身上都「請勿撫摸」警語。

紐約市 投資 8大道

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