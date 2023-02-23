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公務車頻肇事 紐約市府去年賠1.3億倍增

記者和釗宇／紐約報導
根據報告，車禍賠償方面，清潔局占21%。圖為清潔局掃街車。(市府提供)
根據報告，車禍賠償方面，清潔局占21%。圖為清潔局掃街車。(市府提供)

市主計長蘭德(Brad Lander)日前公布報告顯示，市府車輛車禍頻發，導致市府正在支付天價車禍個人傷害賠償金，從2015財年的6740萬元猛增至2021財年的1億3000萬元；其中，市警局和清潔局占車輛造成的車禍，占全市公務車的超過一半。

根據報告，雖然近年來有關市府車輛的車禍求償數量有所下降，賠償單數從2012財年的830起將至2021財年的518單，但每單賠償的支出持續增加；例如，2012年每單賠償的平均和解金為1萬5187元，但到2021年這一數字猛增至24萬2365元；賠償金的中位數則從2012年的9000元增至2021年的5萬元。

蘭德在報告中建議，為降低車禍賠償金支出，市府應減少公務車數量，同時對車輛進行行車安全改裝，包括加裝自動緊急煞車裝置以及智慧測速輔助系統；不過，該報告並未給市府提出法務策略的建議。

他表示，要降低賠償金總額，最關鍵的是減少車禍，「車禍頻發是紐約市嚴重的公共安全問題，遺憾的是市府公務車也未能減少車禍；但一旦公務車出車禍，有市民被市府專車或者垃圾車撞傷，就是納稅人買單付出賠償金；通過加速部署安全行車技術、減少公務車的規模和數量，讓公務車司機和各部門負起責任，我們就能拯救生命，同時也能省下數百萬元。」

市主計長蘭德公布報告顯示，市府車輛車禍導致市府支付的車禍個人傷害賠償金，從201...
市主計長蘭德公布報告顯示，市府車輛車禍導致市府支付的車禍個人傷害賠償金，從2015財年的6740萬元猛增至2021財年的1億3000萬元。(市長辦公室提供)

根據報告，市府目前擁有大約3萬輛公務車，市警局和市清潔局的車輛一共就占了一半，其中市警局車輛占32%，市衛生局占20%；車禍賠償方面，市警局車輛占35%，清潔局占21%。

報告顯示，從2012財年至2021財年，全市公務車車禍賠償金超過100萬元的案件只占總車禍數量的4%；這其中，有67%的賠償案與市警局和清潔局車輛相關；而且，大部分賠償金較高的案件都設計大型車輛，因大車煞車距離較長、行車盲區更大、造成的車禍損傷更嚴重，而警局和清潔局轄下的大型車輛也遠多於其他部門。

車禍 紐約市

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