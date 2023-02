琅岐同鄉會 為葉宜捷後事募捐

美國福州琅岐同鄉會為葉宜捷募捐,親屬感謝鄉親及社區。(記者許君達/攝影)

美國福州琅岐同鄉會15日在曼哈頓華埠 召開發布會,呼籲社會各界為在布碌崙(布魯克林)貨車撞人案中身亡的琅岐同鄉葉宜捷慷慨解囊。葉宜捷的姨丈陳庸棋,以及從加拿大趕來的妹妹葉秀豐、從丹佛趕來的堂弟江敬輝出席。

琅岐同鄉會主席梁守表說,事發當日下午得知消息後,開始廣泛聯絡會員,鼓勵捐助。目前,僑團內部以微信 群接龍的方式認領募捐額度,如在群內,可以直接報名。除此之外,還有兩個可行的捐款渠道。

親屬在眾籌網站gofundme發起募捐,可登錄網址https://reurl.cc/Y81pmO 。籌款目標設定5萬元,截至發稿,已有848人捐款,募得5萬6000元,超過目標,這意味所有募得善款到募款截止日,可全額轉交其家人。若不會操作或不懂英文,也可以寄送支票 給Fuzhou Lang Qi Association, Inc. (USA),並備註「Donation for Yijie Ye」或類似內容,地址:17-23 East Broadway, Suite 405, New York, NY, 10002,琅岐同鄉會將全額轉交親屬。

因葉宜捷子女未成年,無法獨立接收金錢,而他在美沒有其他直系親屬。琅岐同鄉會承諾,正與葉的親屬商討對策,待解決方案出爐,盡快公布。

福建同鄉熱情捐贈,截止15日發布會結束時,梁守表宣布同鄉會內募得善款已達3萬8000元。捐款聯絡電話:梁守表 (917)915-8488,翁玉門(917)238-3288,陳庸棋(646)745-7177。