琅岐同鄉會 為葉宜捷後事募捐

美國福州琅岐同鄉會為葉宜捷募捐，親屬感謝鄉親及社區。(記者許君達／攝影)

美國福州琅岐同鄉會15日在曼哈頓華埠 召開發布會，呼籲社會各界為在布碌崙(布魯克林)貨車撞人案中身亡的琅岐同鄉葉宜捷慷慨解囊。葉宜捷的姨丈陳庸棋，以及從加拿大趕來的妹妹葉秀豐、從丹佛趕來的堂弟江敬輝出席。

琅岐同鄉會主席梁守表說，事發當日下午得知消息後，開始廣泛聯絡會員，鼓勵捐助。目前，僑團內部以微信 群接龍的方式認領募捐額度，如在群內，可以直接報名。除此之外，還有兩個可行的捐款渠道。

親屬在眾籌網站gofundme發起募捐，可登錄網址https://reurl.cc/Y81pmO 。籌款目標設定5萬元，截至發稿，已有848人捐款，募得5萬6000元，超過目標，這意味所有募得善款到募款截止日，可全額轉交其家人。若不會操作或不懂英文，也可以寄送支票 給Fuzhou Lang Qi Association, Inc. (USA)，並備註「Donation for Yijie Ye」或類似內容，地址：17-23 East Broadway, Suite 405, New York, NY, 10002，琅岐同鄉會將全額轉交親屬。

因葉宜捷子女未成年，無法獨立接收金錢，而他在美沒有其他直系親屬。琅岐同鄉會承諾，正與葉的親屬商討對策，待解決方案出爐，盡快公布。

福建同鄉熱情捐贈，截止15日發布會結束時，梁守表宣布同鄉會內募得善款已達3萬8000元。捐款聯絡電話：梁守表 (917)915-8488，翁玉門(917)238-3288，陳庸棋(646)745-7177。