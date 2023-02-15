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李尤娜枉死周年 華埠加速裝攝像頭

記者張晨／紐約報導
李尤娜遇害周年，華埠加速推進地鐵口攝像頭安裝，爭取實現全覆蓋。(記者張晨／攝影)
李尤娜遇害周年，華埠加速推進地鐵口攝像頭安裝，爭取實現全覆蓋。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠居民李尤娜(Christina Yuna Lee)遭遊民尾隨入室殺害已一年，華埠商業改進區推動、轄區市警五分局協助的加裝攝像頭計畫終於在本月上路；在月底攝像頭系統到貨前先安裝臨時攝像頭，尤其針對社區內主要地鐵入口，保證不留死角；同時繼續呼籲商家業主自行安裝，商改區也免費提供，可繼續申領。

商改區行政總監陳作舟表示，李尤娜的慘死給社區敲響警鐘，以地鐵站為主的周邊地區若有攝像頭將提高環境安全，震懾歹徒。

此次訂購的攝像頭是在五分局專業指導下的最新型號，具有夜視功能，可以放大現場畫面，且清晰度加倍；但由於產品為中國製造，最早一批要本月27日才能到達；陳作舟表示，因產地問題，加上近日熱門新聞，安裝進度略有爭議，「但華埠安裝攝像頭不能耽擱，將全力助改善社區治安。」

對安裝地點的選擇，陳作舟表示，除華埠信息亭和轄區約500棟居民樓外，還將包括華埠主要的三個地鐵站口，格蘭街、堅尼路、以及東百老匯；但目前因東百老匯站出口較多、地形雜暫延後安裝外，其餘都將有攝像頭覆蓋。安裝也將由五分局警員的專業指導，包括選擇角度，如何增大錄像容量等。

「社區不能忘記，且要持續反思如何能做到更好，亡羊補牢為時不晚，雖然監控錄像不能挽救生命，但至少留有紀錄，也有證據可依。」陳作舟說，商改區將繼續提供業主免費攝像頭，可自行安裝，唯一要求是當警方辦案需要監控畫面協助時，能夠配合提供。

華埠 地鐵站 商改區

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