紐約親子互助會慶新春 州參議員曲怡文：續為社區爭資源

紐約親子互助會11日攜手市公園局在布碌崙埃里克森公園舉辦農曆新年慶祝活動。(記者顏潔恩／攝影)

紐約親子互助會11日攜手市公園局在布碌崙(布魯克林)埃里克森公園(Leif Ericson Park)舉辦農曆新年慶祝活動，吸引不少華人 家庭出席；支持該活動的州參議員曲怡文當日出席活動，表示將繼續爭取撥款等資源，造福華人社區。

當天的活動中有猜燈謎、與財神與瑞兔合影、手工藝品製作、以及舞獅和中華舞蹈表演等，在社區及市府機構的贊助下，也在現場擺設攤位，向民眾提供最新的重要資訊。

上任已有40多天的曲怡文首先感謝互助會，一直在社區內照顧華人家庭，特別是在對亞裔意義重大的春節，讓家長和孩子有很好互動的機會、傳承中華傳統文化。

她提到，這是上任以來參加的第三場農曆新年活動，她過去十年均以前任州參議員白彼得(Peter Abbate)幕僚長的身分參與，如今是以有中文名字的議員身分來支持華人農曆新年活動，具有特殊的歷史意義。

曲怡文也藉此機會說明辦公室接下來，如何從預算 、立法等方面改善社區發展。

州長霍楚(Kathy Hochul)日前公布的新財年預算案備受爭議，曲怡文說，仍要力爭應有的撥款；作為教育 預算工作組的一員、圖書館委員會的主席，她指出州府撥給教育的經費遠不足，如圖書館系統需要多達15億元的金額，而霍楚提出的預算只夠覆蓋百分之一，將提供一個新版本與州府協商。