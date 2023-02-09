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防自殺 維拉札諾大橋建圍欄 設6部電話直通「熱線」

記者胡聲橋／紐約報導
維拉札諾大橋安裝完畢永久性防自殺圍欄。(記者胡聲橋／攝影)
維拉札諾大橋安裝完畢永久性防自殺圍欄。(記者胡聲橋／攝影)

連接史島和布碌崙(布魯克林)的維拉札諾大橋(Verrazano-Narrows Bridge)，近年發生多起跳橋自殺事件。該橋預防自殺的圍欄近日安裝完成，希望能減少悲劇。

維拉札諾大橋上下兩層車道的外圍都增設不鏽鋼網狀圍欄，總長2萬8000呎。大橋上還安裝六部電話，可以直接連通自殺預防熱線。2019年，維拉札諾大橋發生一連串自殺事件。悲劇發生後，由市交通局牽頭在橋上安裝臨時圍欄。2021年3月，市府決定改建為永久圍欄，當時估算成本3280萬元。

自那以後，墜橋自殺事件仍時有發生。去年4月，一名女子跳橋身亡。去年5月，市懲教局一男子沿下層車道開車到大橋中央，躍下身亡。最近一次自殺發生在去年11月2日。一名男子駕車通過上層車道，爬上臨時圍欄，跳下身亡。

大橋兩端的民選官員都支持修建永久性圍欄。布碌崙市議員紀思庭(Justin Brannan)說，他就住在大橋附近，半夜如果聽到直升機，他就會想，是不是又出事了。史島市議員卡爾(David Carr)稱，這個項目也體現了兩黨的合作。

維拉札諾大橋安裝完畢永久性防自殺圍欄。(記者胡聲橋／攝影)
維拉札諾大橋安裝完畢永久性防自殺圍欄。(記者胡聲橋／攝影)

維拉札諾大橋 布碌崙 布魯克林

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