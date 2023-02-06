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紐約同心會攜各族裔 新年大遊行

記者胡聲橋／紐約報導
紐約同心會與各族裔合辦農曆新年遊行。(記者胡聲橋／攝影)
紐約同心會與各族裔合辦農曆新年遊行。(記者胡聲橋／攝影)

紐約同心會(New York Team Up)與市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)辦公室，及十餘各族裔組織合作，5日在日落公園舉辦首屆多元文化農曆新年遊行，吸引以華裔為主的上千各族裔民眾在街頭觀看表演，參與活動。

遊行於中午開始。紐約同心會會長李江華與市議員阿維萊斯手持橫幅，向沿途民眾揮手致意，送上新春祝福。象徵平安、健康、福氣的兩個福娃走在隊伍前列，另有腰鼓隊、財神爺和舞獅，及各族裔隊伍，包括日落公園商改區代表、日落公園舞獅俱樂部，以及布碌崙Brownsville的和平與社會正義大使(Ambassador of Peace and Justice)等。遊行從5大道交60街出發，一路敲鑼打鼓走向5大道43街，主辦方派送包括兔子玩偶等禮物，華裔兒童演唱「恭喜恭喜」。

李江華介紹，這次新年遊行除推廣華人文化，還希望通過與各族裔社區組織的交流合作，增進對彼此的了解。大家都是紐約人，只有各族裔團結，才能消除種族偏見和仇恨，讓紐約更繁榮。

阿維萊斯用粵語祝福恭喜發財，表示這次活動是社區團結的象徵。各族裔共慶中國佳節，支持亞裔社區，反對仇恨。希望通過這個活動，讓大家感受到更多的愛。松柏之家社區服務中心行政總監陳偉儀說，很高興各族裔可以共慶農曆新年，欣賞各自的文化，讓南布碌崙成為各族裔緊密交融的好地方。

紐約同心會農曆新年遊行中的福娃。(記者胡聲橋／攝影)
紐約同心會農曆新年遊行中的福娃。(記者胡聲橋／攝影)
紐約同心會農曆新年遊行中的舞獅俱樂部。(記者胡聲橋／攝影)
紐約同心會農曆新年遊行中的舞獅俱樂部。(記者胡聲橋／攝影)

遊行 日落公園 布碌崙

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