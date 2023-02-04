紐約民代：設1特許學校 能蓋3公校

州參議會紐約市教育委員會主席劉醇逸(說話者)憂心全州103個特許學校的名額，將全部落到紐約市。(記者張心／攝影)

數十名紐約民代及學區委員會成員，3日聚集在紐約市 政廳前，要求州府放棄擴張特許學校計畫；民代表示，「建立一所特許學校的資源，等於建三所傳統公校 」，憂心長遠將勢必影響公校發展，反對特許學校占用資源。

當天集會由州參議員、州參議會紐約市教育 委員會主席劉醇逸組織，對州長霍楚(Kathy Hochul)此前出台「取消紐約市特許學校興建上限」的不滿；在本月公布的州府2024財年行政預算中，霍楚提議將全州特許學校上限保持在460所，但此前上限為275所的紐約市特許學校，數額將不再設限。

劉醇逸認為，全州目前有357家特許學校，本來在紐約市以外還可再建103所，但州府的提議，恐將使這103個名額全部轉到紐約市；他說：「這會進一步分流傳統公立學校的資源」，雖然新財年預算中增加教育經費，但劉醇逸表示，特許學校的擴張將會消費多出來的經費，導致最後紐約市的資源遭到剝奪。

反對該提議的市主計長蘭德(Brad Lander)則表示，建立一所特許學校的所花資源，可以同時建立三所傳統公校，如果取消紐約市特許學校的興建上限，則對紐約市的財政將有「毀滅性作用」。

他說：「在前市長彭博(Mike Bloomberg)時代確立的特許學校擴張計畫，使市府在過去十年為此付出了26億元經費，如果再通過霍楚的提議，那麼又要為每個特許學校學生負擔額外的經費。」

紐約市教師工會主席穆格魯(Michael Mulgrew)認為，打破特許學校建立的地域壁壘，會使當地傳統公校陷入「絕境」；「特許學校剝奪了公校的教學空間、資金、資源等所有的一切，而唯一的受害者就是無辜的學生。」

穆格魯表示，雖然特許學校的畢業率為100%，但事實上的輟學人數卻大幅增加，學生留存率和傳統公校相比差距不言而喻。