大都會台灣日起跑 限量套票贈福袋

紐約台灣商會及紐澤西台灣商會將共同主辦2023年大都會台灣日。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約台灣商會與紐澤西台灣商會1月31日宣布，將於今年8月27日共同舉辦大都會 隊台灣日。套票贈送紀念球衣及台灣日紀念福袋，歡迎有興趣的民眾申請。

紐約台灣商會會長白育青表示，棒球是台灣最受歡迎的運動，今年首次由紐約台灣商會及紐澤西台灣商會共同取得大都會隊台灣日的主辦權，將提出特惠套票促銷專案，贈送台灣日紀念球衣、紀念福袋，及商家總價值超過2000元的優惠折扣券，期望藉由僑社的共同參與，擴大行銷台灣，活絡社團交流。

大都會棒球隊亞洲市場負責人王偉成表示，大都會隊台灣日為紐約地區最重要的台灣僑界運動盛事，去年有4700人參與，不僅是大都會球隊最高紀錄，也是全美大聯盟棒球隊紀錄，此次則更有望再創入場紀錄。

根據紐約台商會副會長林慶甫及紐澤西台商會副會長蔡慶輝，大都會台灣日套票依內外野不同區域，有95、70、以及40元三種價位。此外由於往年台灣日民眾參與踴躍，領取球衣常排隊超過一兩小時，考量球迷方便，今年如果透過與商會合作社團購買台灣日套票，就可在比賽開始之前，提前領取紀念球衣及福袋。

紐約華僑文教服務中心主任陳永豐、台灣商會副會長王紹權、副會長莊振輝、紐澤西商會理事黃有萱、紐約台灣青商會會長王建凱等也出席宣布活動。

大都會台灣日套票共1000張，民眾若有意預訂，可致電(929)325-8205或電郵[email protected]紐約台商會秘書廖祐德，也可電郵紐約青商會會長王建凱[email protected]。