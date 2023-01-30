近3萬糧食券沒發放 紐約市民怒告市府

紐約市府因延遲發放糧食券福利，遭集體提告。(本報資料照片)

多名紐約市 民日前將市府告上法庭，稱上月全市有一半糧食券 (Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)申請人未能按時領到福利 ，有人等待時間超過一個月；市主計長數據顯示，負責負責管理糧食券和現金補助發放的市社會服務局(Department of Social Services)的缺員率達到20%。

紐約市有將近200萬市民依靠糧食券購買食物和日用品，年收入2萬元以下的個人或4萬2000元以下的四口之家都有資格申請，個人可拿到每月281元的補助，四口之家則可獲得939元；根據聯邦法律，有資格領取糧食券的民眾須在30天之內獲得福利；但根據市府數據，截至去年12月，有超過2萬8000名糧食券和其他現金補助申請的福利沒能按時發放，其中有5711份申請從9月起就沒有按時發放。

55歲的西蒙(Glennice Simon)是原告之一，她的糧食券福利從去年10月就沒再收到，現在只能依靠社會安全生活補助金(Supplemental Security Income，SSI)來養家，支付房租和生活必須品後，每月只剩100元。

根據市主計長蘭德(Brad Lander)上月公布的報告，負責管理糧食券和現金補助發放的市社會服務局的缺員率達到20%；市府發言人表示，市社會服務局有超過1700個預算編制內的職缺，可隨時填補來應對糧食券延遲發放的問題。

代表原告提訴的紐約法律援助集團(New York Legal Assistance Group)公共福利部門副主任比伯曼(Abby Biberman)則表示，「未能按時處理和批准福利申請，意味著數萬市民將沒錢購買食物或交租。」

控訴書將被告列為市長亞當斯(Eric Adams)、市社會服務局局長詹金斯(Gary Jenkins)和人力資源局長菲茲派崔克(Lisa Fitzpatrick)；市法務局發言人寶路西(Nicholas Paolucci)表示，正在評估此項訴訟，「市府將繼續為有需求的市民提供援助。」