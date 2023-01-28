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紐約客談／亞當斯扭轉民主黨左傾 華裔應支持

紐約客談

亞當斯近日發布就任以來第二次市情咨文，儘管內容大部分在前一段時間都已發布，但合在一起不難看出，亞當斯已經做好與民主黨左派鬥爭的準備，將民主黨拉回中間道路；無論成與敗，亞當斯的大政方針應該獲得華裔社區的支持。

亞當斯的市情咨文標題叫做「工薪階層政綱」(Working People's Agenda)，這讓人想起前市長白思豪競選總統時「工薪階層優先」(Working People First)的口號；不過，兩人畢竟分屬不同的政治光譜，因此亞當斯口中的工薪階層，與白思豪的工薪階層，並不是同一群人。而華裔社區，應當屬於亞當斯所謂的工薪階層。

亞當斯在市情咨文中仍將犯罪作為重中之重，而這也是他和左派最大的區別；儘管亞當斯說過去一年來犯罪數據有所下降，但民眾心中的恐懼仍未消除；亞當斯表示要嚴打累案犯，又牽扯到溫和派和左派鬥爭的核心——保釋改革，這就需要與他站在同一戰線的州長霍楚合作，與「何不食肉糜」的立法機關鬥爭。

但從出席人員就可以看出，左派對亞當斯仍抱有敵意；州眾議長希士提因病未到情有可原，州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯直接無理由未出席，這兩位都遲遲不願支持霍楚和亞當斯提出的保釋改革，也反對霍楚提名的州上訴法院首席法官人選；市議長歐德思也在回應中提醒亞當斯，別忘了要關雷克島監獄。

無論如何，和白思豪相比，亞當斯的政綱是符合華裔社區利益的；縱然市府在遊民等議題上與華裔社區利益不一致，但華裔社區總體仍應支持亞當斯，先扭轉民主黨左傾的風氣。

亞當斯 華裔 白思豪

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