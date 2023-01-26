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紐約新巡邏警車亮相 360度監控

記者張晨／紐約報導
會報中，新型警車亮相，或在將來逐漸取代傳統巡邏車。(市警提供)
會報中，新型警車亮相，或在將來逐漸取代傳統巡邏車。(市警提供)

紐約市警高層25日參加由市警察基金會(New York City Police Foundation)舉辦的年度早餐會，局長西維爾(Keechant L. Sewell)概述2023年戰略計畫，與社區合作的同時，繼續打擊犯罪和提高生活品質；同時，市警也首次公布新型無線電機動巡邏警車，配有智能365度攝像頭監控執法現場，並會在不久後投入使用。

RMP是無線電機動巡邏(Radio Motor Patrol)的縮寫，概念起源於1930年，當時無線電通信首次被引入巡邏系統，很少有警車配備，而那些有無線電的都是RMP；如今無線電成了每輛警車的標配，市警也繼續沿用RMP指代「所有帶有市警標識的巡邏車。」

西維爾表示，去年紐約車展上展出的新款全電動福特野馬多功能車(Mustang Mach-E Sport Crossover Utility Vehicles)有望取代現在的傳統警車車型，市價為5萬元左右。

雖然新設計還沒有最終確定，市警稱，會對警車內部進行改造，提供更高效、舒適環境；同時將安裝360度智能攝像頭，持續監控街道和執法環境；每輛車身都印有一個二維碼，民眾可以掃描並連接到市警網站，甚至填寫反饋提升警務。

新巡邏車設計是市警2023年戰略計畫的一部分，其餘還包括加大力度招新，部門多元化、為警員提供更好培訓、在執法中加強與公眾的關係，進一步強化各轄區治安，以促進公共安全和尊重為原則。

西維爾和市警基金會主席兼首席執行官伯恩鮑姆(Susan Birnbaum)表示，市警將保持開放心態，在預防犯罪和打擊恐怖主義項目中不斷創新，同時與社區建立橋梁，試點新技術。

2023 警察 紐約市

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