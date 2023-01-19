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犯罪、髒亂、塞車⋯華人陳情5問題

記者牟蘭／紐約報導
理查茲(藍衣者)與法拉盛華人商家溝通。(記者牟蘭／攝影)
理查茲(藍衣者)與法拉盛華人商家溝通。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛多名商家與社區代表18日在區長理查茲與市府代表走訪時陳情，指過去一年，當地無證攤販氾濫、非法傾倒垃圾等問題嚴重、犯罪率激增、遊民留宿街頭，及緬街公車專用道引發的交通堵塞等問題，降低生活品質，盼市府各機構改善。

在40路經營小吃店的業主黃向臻表示，法拉盛緬街公車專用道實施後，王子街與40路等路段塞車惡化，不僅如此，許多人不了解緬街公車專用道法規，私家車開上緬街後被攝像機拍下，屢吃罰單，視為畏途，小商家處境艱難。

新世界超市副總裁邵William表示，近期在店門外出現多起非法傾倒垃圾的現象，有人甚至開車到店門外亂丟大件垃圾，為避免清潔局開罰，只能自掏腰包處理垃圾；台北酒莊的負責人王Thomas表示，40路的餐館林立，部分商家清理垃圾欠效率，影響整體觀感，建議增加垃圾桶每日收兩次，改善問題。

也有華人商家指當地犯罪率激增，尤其在超市、餐廳與街頭的模式竊案，也擔憂遊民問題以及街頭的無證攤販氾濫等；對此法拉盛商業改進區(BID)執行主任余鈿崧表示，這些問題造成法拉盛商民生活品質下降，商改區收到大量相關投訴，「所有問題都在惡化，需要政府重視」。

以清潔為例，余鈿崧說，無證攤販遺留大量的廢品，街頭還有商家與居民亂扔垃圾，清潔人員工作量增加，甚至出現垃圾袋丟失，較去年同期，商改區的垃圾袋使用量增加25%。

余鈿崧表示，緬街公車專用道實施造成附近路段嚴重堵塞，衝擊小商家生意，雖目前已改運行時間為每天上午6時到下午7時，但商家盼望改為平日的上午7時到10時以及下午4時到7時，真正惠及社區。

理查茲(藍衣者)18日走訪法拉盛商家，左為法拉盛商改區共同主席李德怡。(記者牟蘭...
理查茲(藍衣者)18日走訪法拉盛商家，左為法拉盛商改區共同主席李德怡。(記者牟蘭／攝影)
華人商家陳情要求改善法拉盛的清潔問題。(記者牟蘭／攝影)
華人商家陳情要求改善法拉盛的清潔問題。(記者牟蘭／攝影)
余鈿崧向市府說明法拉盛市中心低窪的積水區。(記者牟蘭／攝影)
余鈿崧向市府說明法拉盛市中心低窪的積水區。(記者牟蘭／攝影)
商家指，街頭亂丟垃圾增加，影響當地生活品質。(記者牟蘭／攝影)
商家指，街頭亂丟垃圾增加，影響當地生活品質。(記者牟蘭／攝影)

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